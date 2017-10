Villa Mierennest onherkenbaar veranderd – lees meer…

Door: Redactie

Observaties van een dorpsgenoot

Door: haweha

Aan de Rijksstraatweg aan de noordkant van het dorp stond voorheen de villa met de naam Mierennest. Aldaar woonde destijds een bekende inwoner, namelijk de heer Ir. M. Sanders met zijn gezin. De heer Sanders was een veelzijdig en actief persoon. Qua functie was hij ooit Landbouwconsulent, in Groningen, later Hoofd Ingenieur Directeur voor het Ministerie van Landbouw, aanvankelijk in de provincie Groningen en later in Zeeland. Een bekende uitspraak/voorspellling van hem luidde: ,, De zakken verdwijnen ”. Hij bedoelde c.q. voorspelde daarmee dat de opslag en het vervoer van o.a. granen en kunstmest niet langer in zakken, maar in bulk zou plaatsvinden. En dat is uitgekomen, dergelijke opslag en vervoer vindt al lang plaats in bulk.

In Haren genoot dhr.Sanders o.a. bekendheid als CDA raadslid, voorzitter van de Oranje Vereniging en in de paardenwereld bij de Blauwe Ruiters en de WPN Paarden Fokvereniging Goorecht. Voorts provinciaal bij het Shetland Ponystamboek maar ook bij het rijtuigmuseum van Nienoord in Leek.

De villa heeft de afgelopen maanden een ware metamorfose ondergaan, zie foto.