Nieuws:

Door: Redactie

De visie van…

Specialist Ouderengeneeskunde

Arnold Bisschop is Specialist Ouderengeneeskunde bij ZINN in Haren. Hij heeft geregeld te maken met ‘onbegrepen gedrag’ van mensen als gevolg van b.v. dementie of andere stoornissen.

‘Onbegrepen gedrag’ kan soms voor medewerkers en andere bewoners ‘probleemgedrag’ zijn. Denk aan agressie, schreeuwen. Hoe gaat de moderne medicus hiermee om? Bisschop: “De tijd is voorbij dat dan eerst naar de medicatie werd gegrepen. Onderzoek heeft ons geleerd dat slechts in 20% van de gevallen medicijnen het probleem deels oplossen. Daarom kijken wij nu eerst met de arts, psycholoog, verpleegkundige en verzorgenden naar zo’n situatie. We willen proberen het gedrag met andere middelen te beïnvloeden. Zoals bejegening, omgangsadviezen voor medewerkers en het vermijden van situaties die het gedrag uitlokken. Pas als dit niet helpt gaan we heel gedoseerd kijken of we met medicatie de scherpste randjes van het gedrag kunnen wegnemen. Succes is niet gegarandeerd, want de werking kan per persoon nogal verschillen. Als iemand hallucineert en erg bang wordt, dan kunnen we die hallucinaties niet altijd helemaal wegkrijgen. Maar we kunnen vaak wel zorgen dat die afschuwelijke angst afneemt. Onze visie is dus dat we bij dit gedrag niet meteen naar de medicijnen grijpen.”