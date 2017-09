Nieuws:

Door: Redactie

Volgens officiële waarnemers is er op 20 september een lichte aardbeving geweest op drie kilometer diepte. Epicentrum lag onder het sportpark De Koepel in Haren. Opmerkelijk is dat dit maar door weinig mensen is gevoeld, hoewel de schok een sterkte had van 1,4 op de schaal van Richter.

Heeft u de beving gevoeld? Heeft u schade? Reageer onder dit bericht, zodat we in kaart krijgen of de beving überhaupt impact had in Haren.