Voetbal op kunstgras kan weer

Door: Redactie

De soep lijkt iets minder heet gegeten dan zij twee maanden geleden werd opgediend. Het RIVM meent dat nader onderzoek wel wenselijk is naar de giftigheid van de zwarte korrels op de kunstgrasvelden in ons land, maar dat er geen acuut gevaar is voor de gezondheid van kinderen.

Sportwethouder Mariska Sloot gaat de voetbalclubs in de gemeente Haren aanmoedigen om weer te gaan spelen op het kunstgras, mits de spelers de korrels niet inslikken en na afloop goed douchen. “Ik zal mijn eigen kleindochters vol vertrouwen laten spelen op de kunstgrasvelden in Haren, dat zegt genoeg”, aldus Sloot.