Voetbalclubs vragen gemeente om actie rond kunstgras

Nieuws:

De voetbalclubs in de gemeente Haren hebben de gemeente een brief gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over het spelen op kunstgras. In een uitzending van Zemblad vorige week werd gesteld dat het mogelijk ongezond is om te spelen op velden met de bekende zwarte korrels (rubbergranulaat).

De gemeente Haren heeft zich na de uitzending op het standpunt gesteld dat er nog geen maatregelen nodig zijn, omdat het RIVM (net als de KNVB) vinden dat er nog geen reden is voor grote zorgen. Wél is nader onderzoek gewenst. De gemeente laat het dus aan de clubs over hoe zij hiermee omgaan. Wél is men paraat om clubs te ondersteunen als zij willen uitwijken naar gewoon gras voor wedstrijden en trainingen, aldus een woordvoerder.