Voetbaldagen van Voetbalacademie Noord, vanaf 28 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

Van maandag 28 augustus t/m vrijdag 01 september 2017 organiseert Voetbalacademie Noord op Sportpark de Koepel in Haren uitdagende voetbaldagen met als thema “trainen als een profvoetballer.” Ons motto is; “veel doen, veel leren en héél veel plezier” en dit blijkt iedere keer weer een succesvolle formule. Het programma is deze zomer nog beter aangepast naar de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen en daarin is o.a. meer rekening gehouden met de belasting van de deelnemers.

De voetbaldagen zijn geschikt voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. Tijdens de voetbaldagen wordt er onder leiding van zeer ervaren jeugdtrainers een professioneel voetbalprogramma afgewerkt. Het is een dagvullend programma van 10.00 uur tot 15.30 uur. (woensdagmiddag vrij) Na iedere trainingsdag gaan de kinderen weer naar huis.

De kosten van dit kamp bedragen € 79,00 per persoon. Deze prijs is inclusief twee trainingen per dag van minimaal 90 minuten, een lunch, voldoende drinken, versnaperingen tussendoor en een team- en/of actiefoto.

Eén van de organisatoren zegt: “Wil jij in de zomervakantie actief bezig zijn met je grootste passie, voetbal? Wacht dan niet langer en schrijf je in voor dit fantastische evenement. Je kunt je opgeven via onze website

http://voetbalacademie-noord.nl/index.php/inschrijven (inschrijfformulier / locatie Haren).

Het is een club onafhankelijke activiteit, dus iedereen kan mee doen. Zowel kinderen van vv Haren, vv Gorecht, vv Glimmen als van andere clubs. Ook vriendjes en vriendinnetjes die niet op voetbal zitten zijn van harte welkom.”

Mailen kan aan: info@voetbalacademienoord.nl