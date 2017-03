Vogeltellers gezocht in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

In de gemeente Haren worden talloze vogeltellingen uitgevoerd. Deze meeste tellingen worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen om trends in de soorten en populaties te waarnemen. Ik heb het genoegen om deze tellingen in het broedseizoen in de Onnerpolder en in de Wolddeelen te verrichten voor de werkgroep Grauwe Kiekendief. Deze tellingen worden uitgevoerd conform de telmethode ‘Meetnet Agrarische Soorten’ (MAS) in de periode 1 april tot 15 juli.

Werkgroep Grauwe Kiekendief is opgericht om de spaarzame geworden grauwe kiekendief (circus pygargus) in Nederland te beschermen. Tot 1950 werd het aantal broedparen op 500-1000 geschat. Deze roofvogel komt oorspronkelijk voor in veengebieden, riviergebieden en natte hooilanden. Door het verdwijnen van deze biotopen en extensief gebruikt agrarisch land was deze roofvogel in de jaren ’80 nagenoeg verdwenen uit Nederland. Begin jaren ’90 zijn beschermingsmaatregelen hiervoor getroffen door vrijwilligers en boeren en is voorlichting geïntensiveerd, waardoor de populatie vooral in Oost-Groningen en later in de Flevopolder groter werd. Nog steeds is het aantal met circa 50 broedparen laag in Nederland. In het kielzog van extra bescherming voor de grauwe kiekendief liften ook andere soorten mee.

We zoeken vrijwilligers die enige vogelkennis hebben om in de Onnerpolder en mogelijk andere agrarische gebieden tellingen tijdens het broedseizoen te verrichten. De inspanning is beperkt tot 4 tellingen per locatie(punt). Dit kost je circa 4 maal 2uur. De MAS telling is een relatief eenvoudig telmethode, en ook voor beginnende tellers goed te leren. In de buitenlucht, in de morgenstond genieten van de ontwakende natuur, daar doe ik het voor. Misschien we nog een grauwe Kiekendief tegen in onze natuur in onze groene en wijdse gemeente.

Interesse om met deze telmethode aan de slag te gaan? Of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij Werkgroep Grauwe Kiekendief, mail info@grauwekiekendief.nl of bel 06 29 26 99 78.

http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/index.php?id=18