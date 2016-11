Volgend jaar nieuw laagdrempelig paviljoen op strandje van De Lijte Paterswoldsemeer – lees meer…

Door: Redactie

Frans Kappenburg is de nieuwe eigenaar van een stuk grond aan het Paterswoldsemeer. Meer specifiek: op het ‘strandje’ waar iedere zomer hele volksstammen te water gaan.

Sinds jaren is er een frietkraam te vinden, die goede zaken doet. “Ik heb destijds aan burgemeester Klaas Weide al gezegd dat ik daar graag een horecabedrijf wilde bouwen”, zegt Frans Kappenburg, horecaman in hart en nieren. “Het kwam er niet van. Toen ik hoorde dat de gemeente plannen maakte heb ik me direct gemeld.” Kappenburg kreeg te horen dat er voorwaarden werden verbonden aan het nieuwe bedrijf. “De gemeente wilde dat het laagdrempelig wordt. Zwemmers moeten er in badkleding even binnen kunnen lopen om een drankje of een frietje te bestellen. Dat moest de sfeer worden.” Kappenburg gaat een klein paviljoen bouwen dat aan die eisen zal voldoen, hoewel hij zeker weet dat een gemeente dergelijke eisen juridisch niet kan volhouden. “Ik wilde dit, omdat ik er niet graag een collega uit de horeca zou zien. Want die zou na verloop van tijd het concept misschien toch laten veranderen in de richting van de Rietschans.” Op de begane grond komt een grote ruimte voor gasten, maar ook boven komt ruimte voor groepen. Kappenburg hoopt in de zomer van 2017 te kunnen openen, maar houdt slagen om de arm omdat er tijdens de bouw altijd vertraging kan optreden. Als Kappenburg opent zal de frietkraam moeten vertrekken.