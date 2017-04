Voorlichting over Mindfulness in Glimmen 19 april

Nieuws:

Door: Redactie

In mei en juni 2017 start in Glimmen in de mooi gelegen cursusruimte ‘Atelier aan het Zandpad’ de basistraining mindfulness. Deze wetenschappelijk onderbouwde training leert je op een praktische manier gezonder om te gaan met stress.

In de voorlichtingsbijeenkomst kunt u kennismaken met de theorie en de manier van oefenen. Ook kunt u uw vragen stellen aan de trainers van De Werkschuur.

De voorlichtingsbijeenkomst is kosteloos en vindt plaats op woensdagmiddag 19 april 13.30 uur. Plaats: Atelier ‘Aan het Zandpad’, Hoge Hereweg 27 9756 TG Glimmen. Aanmelden via info@dewerkschuur.nl of 06-450.851.57. Als u niet naar de voorlichting kunt komen en wel belangstelling hebt voor deelname dan kunt u zich hier ook rechtstreeks aanmelden. De trainingen starten op 10 mei en 1 juni.

Inwoners van de gemeente Haren kunnen bij De Werkschuur in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente. Bijvoorbeeld bij stress- en burn-out klachten of als u mantelzorger bent. Informeer naar de mogelijkheden.

U kunt ook kijken op www.dewerkschuur.nl