Vragen en aanvullende vragen over WMO-zorg in Haren, GL en CU op vinkentouw

Nieuws:

Door: Redactie

Eind januari 2017 hebben de fracties van GroenLinks en ChristenUnie antwoorden van het college van B&W

ontvangen op onze vragen betreffende de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp in de gemeente Haren.

De antwoorden van het college zijn voor de vragenstellers aanleiding voor aanvullende schriftelijke vragen over de

communicatie met de klanten van Senior Assist Care en inzicht in de financiële situatie van de overige

gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp.

Communicatie met de klanten van Senior Assist Care na het faillissement eind 2016

Het antwoord van het college op de vraag naar de gevolgen van het faillissement voor klanten van SAC

luidt:

2. Het college heeft besloten in te stemmen met overname van de contracten van Senior Assist Care BV door Allerzorg.

Indien alle 19 betrokken gemeenten (gemeenten met een contract met SAC) hiertoe besluiten zal de zorg door

Allerzorg, ic Zorgassist als onderaannemer, ongewijzigd worden gecontinueerd. Inmiddels hebben alle betrokken 19

gemeenten ingestemd met de overname SAC door Allerzorg. Dit betekent dat de cliënten van Zorgassist hun zorg

blijven ontvangen van de hun bekende/vertrouwde zorgverleners van Zorgassist.

De aanvullende vraag is:

1. Heeft het college de klanten van Senior Assist Care schriftelijk geïnformeerd over de voortzetting van de

Wmo-voorziening huishoudelijke hulp door de nieuw gecontracteerde zorgaanbieder Allerzorg?

Zo ja, wanneer heeft u de betrokken klanten hierover geïnformeerd?

Zo nee, op welke wijze is dan voorzien in het informeren van de betrokken inwoners?

Inzicht in de financiële situatie van de overige gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp

De antwoorden van het college op onze vragen naar inzicht in de financiële situatie van de andere

gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp; verwachtingen betreffende nadelige gevolgen voor

klanten en medewerkers; de eventuele acties die het college gaat ondernemen, luiden:

6. Op dit moment hebben wij nog geen jaarverslagen over 2016 van De nieuwe Zorg Thuis en Beter Thuis Wonen.

7. Wij hebben geen inzicht in mogelijke situaties die kunnen ontstaan indien de financiële situatie van genoemde

partijen tekort schiet.

8. Op dit moment is er geen reden om acties te ondernemen.

De aanvullende vragen zijn:

2. Wij zijn niet gerust over de financiële situatie bij de overige gecontracteerde aanbieders van

huishoudelijke hulp (Stichting De Nieuwe Zorg, Thuis en Beter Thuis Wonen). Wij verzoeken u om zich

nader op de hoogte te stellen van de financiële situatie van deze zorgaanbieders en hierover bij hen een

gesprek aan te vragen.

3. Wij verzoeken u om ons over de bevindingen van de hiervoor genoemde gesprekken op korte termijn te

informeren.