Vrijdag a.s. energiespreekuur in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 31 maart van 19:30 tot 20:30 wordt er opnieuw een Energiespreekuur gehouden in ‘t Clockhuys in Haren (voorruimte bibliotheek aan het einde van de lange tafel).

Voor informatie en vragen over subsidies voor isolatie van eigen woning en hoe die aangevraagd moeten worden kunnen Harenaars hier terecht.

De subsidiebeleid voor isolatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een doorslaande succes en werd beloond een extra bedrag van €21,2. Hiervan is er per 20 maart nog €4 miljoen beschikbaar.

Het spreekuur is ook bedoeld voor alle vragen over energie, energiebesparing in huis en het zelf duurzaam opwekken van energie.

Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling dit spreekuur maandelijks te houden op elke laatste vrijdag van de maand.

Het spreekuur is een aanvulling op het gemeentelijke digitale energieloket (www.energieloket-groningen.nl/gemeente/haren). Het is voor mensen die liever persoonlijk hun vraag stellen. Op het spreekuur kunnen ook vragen worden gesteld die op het digitale loket niet beantwoord worden.

Het Energiespreekuur is een initiatief van Transition Town Haren in samenwerking met energiecoöperatie Grunneger Power.

Veel mensen willen graag zelf energie opwekken of energie besparen, maar weten niet precies hoe ze dat moeten aanpakken. Ze vinden het lastig om bijvoorbeeld te kiezen tussen verschillende commerciële partijen. Het spreekuur wil een onafhankelijke sparringpartner zijn, die op gelijke voet staat en meedenkt. In feite is het allemaal niet zo heel moeilijk, maar het lijstje waar je toch even bij stil moet staan voor je een beslissing neemt, is best lang. Daar kun je tegenop zien als je nooit eerder met het bijltje heeft gehakt.

U kunt eventueel uw vraag alvast van tevoren stellen door een mail te sturen naar transitiontownharen@gmail.com