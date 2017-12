Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 8 december van 10.00 – 16.00 uur is er een kerstmarkt in De Dilgt aan de Dilgtweg 3 in Haren.

Er zijn diverse winter- en kerstartikelen te koop, zoals kransen, kerststukken, kerstdecoraties, kaarten, houten speelgoed, handwerken en kleding. En natuurlijk zijn er diverse lekkernijen te koop en te nuttigen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.