Vrijdag a.s. lezing over thriller rond klooster Yesse (Haren)

Nieuws:

Door: Redactie

Op vrijdag 8 september van 19.00-20.00 uur geeft Hein Bloemink in de winkel van Bruna Haren een lezing over zijn pas verschenen debuutroman “Verborgen erfenis van klooster Yesse”.

Hij gaat in op de geschiedenis van het klooster Yesse, dat van 1215-1600 in Haren stond, maar hij zal vooral vertellen hoe dit klooster in het boek wordt gebruikt als vertrekpunt van heel een bijzonder verhaal. Fictief, maar het zou werkelijkheid kunnen worden. Tijdens de reformatie in 1594 verviel het Harense klooster met al haar grondbezit (3400 hectare) aan de provincie. De waarde daarvan anno 2017 is ruim drie miljard. Hein Bloemink vraagt zich af of dit destijds geen onrechtmatige daad was jegens de eigenaar van de kloosters, het Vaticaan. In de roman sleept het Vaticaan daarom de Nederlandse staat voor de rechter om alsnog haar recht te halen en geld te eisen. In dit verhaal gaan overigens ook misdaad en de Italiaanse maffia een rol spelen, zodat het uiteindelijk een echte misdaadroman wordt. Hein Bloemink is in het dagelijks leven redacteur van Haren de Krant.

Tijdens de lezing vraagt de auteur zich hardop af of dit verhaal ooit werkelijkheid zou kunnen worden en de Staat vele miljarden euro’s zou kunnen kosten. Voorts vertelt hij hoe het boek tot stand kwam. Toegang is gratis. Aanmelden (i.v.m. stoelen en koffie) graag per mail op yesse@harendekrant.nl of in de winkel van Bruna (Brinkhorst, Haren).

