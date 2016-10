Vrijdag wordt vernieuwde Raadhuisplein spectaculair geopend: lasershow!

Door: Redactie

Het Raadhuisplein in Haren heeft een nieuw en groener gezicht gekregen. Het ontwerp is geïnitieerd door het Dorpsfonds Haren. Op vrijdag 28 oktober zal om 19.30 uur de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein geopend worden met een spectaculaire lasershow. Bezoekers van Haren, Harenaars en winkeliers en ondernemers zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Het Dorpsfonds Haren heeft zich, sinds haar oprichting in 2015, beijverd om een plan te realiseren ter verbetering van de sfeer op het Raadhuisplein. Dat is nu gelukt. De grote vlakte, die ontstond na de sloop van het oude gemeentehuis, is door de plaatsing van groene elementen opgedeeld in kleinere gebieden die elk zijn eigen mogelijkheden hebben. Met de nieuwe plaatsing van de flexibele boombakken en de toevoeging van vaste zitelementen rond groen is een intiemere sfeer ontstaan in het centrum van Haren. Met de marktkooplui wordt gezocht naar een positionering van de kramen op het plein die voor alle partijen aantrekkelijk is. Het is een begin van een proces van verbetering in afwachting van de bouw op het Haderaplein.

Het Dorpsfonds Haren is er voor en door ondernemers. Naast het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod en het evenementenaanbod heeft het Dorpsfonds als doel het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het centrum van Haren waardoor meer mensen vaker naar Haren komen. Ook de marketing van onze gemeente zal door het Dorpsfonds een impuls worden gegeven.