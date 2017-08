Vrijwilligers kunnen zich laten opleiden door De Kenniskaravaan

Nieuws:

Door: Redactie

Het steunpunt vrijwilligerswerk Haren biedt in samenwerking met De Haren-Tynaarlose Uitdaging en het steunpunt vrijwilligerswerk Tynaarlo onder de noemer van ‘De Kenniskaravaan’ diverse workshops en trainingen voor vrijwilligers aan.

De Kenniskaravaan komt na de zomer weer in beweging en start in september met cursussen bedrijfshulpverlening (BHV) voor vrijwilligers. Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven wettelijk nog geen BHV-er te hebben. Toch is dit wel aan te raden. Besturen van organisaties met vrijwilligers hebben de plicht om te zorgen voor verantwoord vrijwilligerswerk en activiteiten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers. Een BHV cursus is daarom geen overbodige luxe.

De Kenniskaravaan heeft dit opgepakt en biedt op woensdag 6 en 13 september een cursus bedrijfshulpverlening aan voor beginners en op woensdag 20 en 27 september voor BHV-ers die hun certificaat willen voortzetten. De cursus wordt gegeven door Safety Company Tynaarlo.

Het aanbod bestaat uit een basiscursus bedrijfshulpverlening op maat, voor vrijwilligers van verenigingen en stichtingen. De training bestaat uit twee avonden. De eerste avond zal in het teken staan van levensreddend handelen (LRH), waaronder verbandleer, stabiele zijligging, reanimatie en AED. Tijdens de tweede avond staat de ontruiming centraal. Zowel theorie als praktijk komen aan bod.

Wanneer beide cursusavonden zijn doorlopen krijgen deelnemers een certificaat en een BHV-pasje.

Voor de cursus geldt een bijdrage van € 25,- voor vrijwilligers van organisaties die volledig op vrijwilligers draaien. Voor organisaties die zowel met vrijwilligers als beroepskrachten werken is de bijdrage € 75,-.

Belangstellenden kunnen zich bij voorkeur vóór 28 augustus 2017 telefonisch of via mail aanmelden bij Torion 050-5344173 of info@torion.nl o.v.v. naam, organisatienaam, mailadres en telefoonnummer.