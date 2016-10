VV Glimmen laat jeugd voorlopig niet voetballen op kunstgras

Door: Redactie

Het bestuur van VV Glimmen heeft besloten dat jeugd voorlopig niet gaat voetballen op het kunstgrasveld. Daartoe besloot men nadat contact was opgenomen met de gemeente Haren, die eigenaar van het veld is. Senioren kunnen wel blijven spelen op kunstgras, maar de club wil dat tot een minimum beperken. De club gaat andere verenigingen verzoeken om jeugdwedstrijden op gewoon gras te laten spelen.

Hieronder de verklaring van het bestuur van VV Glimmen op haar website www.vvglimmen.com:

Vandaag is er contact geweest met de gemeente Haren die na overleg met een aantal omliggende gemeenten (Hoogezand-Sappermeer, Groningen, Tynaarlo) aangeeft voor het gebruik van de kunstgrasvelden voorlopig uit te gaan van de veiligheidsverklaringen zoals afgegeven door het RIVM. Verder wil de gemeente, alvorens verdere besluiten te nemen, het onderzoek dat wordt uitgevoerd door o.a. het European Chemicals Agency afwachten. Berichtgeving daarover volgt medio februari / maart 2017. Aldoende vindt de gemeente dat de velden op het moment veilig genoeg zijn om te betreden en te gebruiken.

Ook de KNVB schaart zich wat betreft de gezondheidsrisico’s achter de expertise van het RIVM (zie site). Wel vindt de KNVB dat er, naar aanleiding van de bevindingen van ZEMBLA, nader onderzoek moet worden verricht.

Gezien de ontstane onrust, het idee niet te beschikken over betrouwbare gegevens over de risico’s bij het gebruik van de rubberkorrels en, het belangrijkste, de mogelijke risico’s voor de gezondheid en het welzijn van de leden, en in het bijzonder van de jeugd, is het bestuur van mening dat het onder deze omstandigheden niet langer verantwoord is de komende periode het kunstgrasveld in te zetten voor de trainingen en wedstrijden van de jeugd. Verder is er het uitdrukkelijke verzoek aan de senioren zo min mogelijk gebruik te maken van het kunstgrasveld.

Voor uitwedstrijden van de jeugd verzoekt het bestuur de jeugdcommissie er voor te zorgen dat er niet op kunstgrasvelden wordt gespeeld.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en zal haar besluit bij nieuwe en andere informatie in heroverweging nemen. Verder gaat het bestuur, al dan niet in samenwerking met VVHaren en Gorecht, een uitdrukkelijk verzoek bij de gemeente neerleggen om op korte termijn de rubberkorrels te verwijderen en veilige andere middelen, zoals mogelijk kurk, aan te brengen.

Het kunstgrasveld is een publieke ruimte en voor iedereen vrij toegankelijk. Dat is dan puur op eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid.

De leden hiermede te informeren,

met vriendelijke groet,

namens het Bestuur,

Henk Klabbers