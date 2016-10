VV Gorecht: alert, maar geen verbod op het spelen op kunstgras

Nieuws:

Door: Redactie

VV Gorecht blijft voorlopig voetballen op kunstgras. In het TV-programma Zembla werd deze week gesteld dat de zwarte korreltjes mogelijk kankerverwekkend zijn. Het bestuur heeft zich woensdag beraden en koos niet voor een speelverbod.

Hieronder de verklaring van de club op de club-website.

Het bestuur is, net als velen van ons, erg geschrokken over de berichtgeving rondom kunstgras en de rubberkorrels.

Zoals reeds eerder op deze site aangegeven is, zijn we naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras als bestuur en jeugdcommissie op 6 oktober bijeen geweest. Wij zijn in eerste instantie natuurlijk geschrokken van alle berichtgeving omtrent de mogelijke gevaren voor de gezondheid van onze spelers van de rubberen korrels op het kunstgras. We hebben onmiddellijk onze bezorgdheid geuit naar de gemeente en naar de KNVB.

Daarbij is het wel goed om te weten dat niet alle kunstgrasvelden hetzelfde zijn en ook de gebruikte rubberen korrels verschillen per soort kunstgras. Uiteraard hebben we de gemeente als instantie die het kunstgras heeft laten aanleggen gevraagd om te onderzoeken of onze velden ook onder de risicovelden vallen en of het in dat geval eventueel mogelijk is om de korrels te laten vervangen.

Wij hebben er niet voor gekozen om het spelen op de velden meteen te verbieden. Er dient eerst nader onderzoek plaats te vinden naar de precieze samenstelling van onze kunstgrasvelden voordat we iets kunnen zeggen over de risico’s die onze leden lopen als zij op het kunstgras spelen.

Meer informatie kunt u lezen in het stuk ‘kunstgras; de uitzending van Zembla’. Hierin staat ook dat de KNVB maandag bijeenkomt (zie hieronder) om met verschillende organisaties de vervolgstappen vast te leggen.

Het spreekt voor zich dat wij als bestuur de discussie over de gezondheidsrisicco’s van het spelen op kunstgras met rubberen korrels kritisch blijven volgen. En u als lid telkens goed op de hoogte zullen houden, zodat u zelf ook een afweging kunt maken of het wel of niet verantwoord is om uw kind of u zelf op het gras te laten spelen.