Vv Haren had gesprek met wethouder over kunstgrasvelden

Nieuws:

Door: Redactie

Op haar website legt het bestuur van vv Haren uit hoe men is omgegaan met de onrust over kunstgrasvelden. De voorzitter van de club heeft een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Mariska Sloot (GVH), die overigens zaterdagochtend naar De Koepel kwam om in gesprek te gaan met (verontruste) leden en ouders.

Volgens vv Haren is de wethouder bezorgd en is zij begaan met de mensen die zich zorgen maken. Zij zou ook hebben gezegd in deze bezorgdheid ‘alleen te staan binnen het college’. Vv Haren wil dat de korrels door de gemeente onmiddellijk worden verwijderd, maar dat zal de gemeente niet doen. De burgemeester wil de richtlijnen van dew KNVB en RIVM volgen en die richtlijn is terughoudend te noemen. Nader onderzoek moet volgen, tot dan ‘geen paniek’. De website zegt: “Op 8 oktober heeft voorzitter Helder telefonisch contact gehad met wethouder Sloot. In dit langdurig gesprek is gesproken over de opvulling van de kunstgrasvelden op sportpark De Koepel. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de velden van de Koepel zijn gevuld met een combinatie van korrels met een sealcoating en korrels met de gewraakte rubbergranulaat korrels. Wethouder Sloot gaf nadrukkelijk aan de zorg en gevoelens van vv Haren te delen. Helaas staat zij binnen het college alleen. Wethouder Sloot heeft de veiligheid van Harense sporters ook heel hoog zitten! Daar burgemeester Van Veen de portefeuille veiligheid onder zich heeft is hij derhalve verantwoordelijk voor dit deel van het te voeren beleid. Burgemeester Van Veen heeft in het college en de betreffende ambtenaren te kennen gegeven de lijnen van de KNVB en het RIVM te zullen volgen.”

Vv Haren gaat komende week haar standpunt bepalen.