VVD in Tweede Kamer zal fusie Haren, Groningen en Ten Boer steunen – lees meer…

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer geeft een schot voor de boeg bij monde van haar kamerlid Martin Wörsdörfer. In een betoog, hieronder te lezen, zegt hij dat fusie de beste optie is. Hij vindt dat Haren alleen na fusie genoeg ‘power’ heeft om de lokale belangen te dienen. Hij zegt: “De afgelopen maanden hebben wij veel zorgen gehoord van bewoners over het karakter van ‘ons’ Haren en dat deze zal verdwijnen als zij samengaan met de ‘stad’. Denk bijvoorbeeld aan het groen in Haren, de ruim opgezette leefomgeving of buurtvoorzieningen. Naar de mening van de VVD kan Haren deze zorgen juist veel beter oppakken door er met Groningen en Ten Boer duidelijke afspraken over te maken.”

De VVD heeft in de Tweede Kamer 33 zetels en is dus een factor van belang als het aankomt op stemming over het wetsontwerp voor de fusie, dat sinds 13 oktober in Den Haag ligt te wachten.

Ook Tweede Kamerfractie VVD vindt samengaan Haren met Groningen en Ten Boer goed voor toekomst van Haren

De gemeente is de belangrijkste overheidslaag. De gemeente staat immers het dichtst bij de inwoners en kent hun wensen het beste. Om daar goed op in te spelen is het wel nodig dat de gemeente voldoende power heeft. En daarover is de provincie, zeker voor de lange termijn, voor Haren niet overtuigd.

Inmiddels is het wetsvoorstel gepubliceerd voor het samengaan van Haren met Groningen en Ten Boer. Ook de VVD Tweede Kamer fractie staat positief tegenover dit wetsvoorstel, stelt Martin Wörsdörfer, woordvoerder Binnenlandse Zaken. Voor de VVD is het belangrijk dat in Haren zaken als zorg, scholen, economische ontwikkeling en gemeentelijke voorzieningen op een goed niveau zijn en blijven. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gemeente Haren dit de komende jaren niet zelfstandig kan uitvoeren. Veel taken worden al samen uitgevoerd met grotere gemeenten, aangezien zij meer mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld de juiste zorg te kunnen leveren. En om de financiële positie van Haren op orde te brengen, kiest de huidige coalitie ervoor de te snijden in voorzieningen, belangrijke zaken te laten liggen en belastingen te verhogen. Dat is voor de VVD niet de juiste weg.

De afgelopen maanden hebben wij veel zorgen gehoord van bewoners over het karakter van ‘ons’ Haren en dat deze zal verdwijnen als zij samengaan met de ‘stad’. Denk bijvoorbeeld aan het groen in Haren, de ruim opgezette leefomgeving of buurtvoorzieningen. Naar de mening van de VVD kan Haren deze zorgen juist veel beter oppakken door er met Groningen en Ten Boer duidelijke afspraken over te maken. En dat kan ook. Maar zolang Haren niet aan tafel zit kunnen alle wensen en zorgen van de inwoners niet meegenomen worden. Wij roepen mede namens Ietje Jacobs – Setz de Harense coalitiefracties van D66, Gezond Verstand Haren en CDA dan ook op om het gesprek aan te gaan en werk te maken van de oplossingen die je kunt bieden in de nieuwe gemeente. Daarnaast maakt meewerken het mogelijk flink wat geld te besparen op de kosten die een samengaan met zich meebrengt. Dat kan dan onder meer gestoken worden in voorzieningen, zoals wijkontsluitingen, renovatie van scholen en speeltuintjes. Zeker als zou blijken dat er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het samengaan zou zijn, kan Haren geen tijd verliezen om goede afspraken te maken. Zodat Haren zélf kan bepalen dat Haren gewoon Haren blijft.

Nu de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad van State een positief advies hebben gegeven, start binnenkort de behandeling in de Tweede Kamer.