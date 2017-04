Waar komt de naam Mitra vandaan?

Nieuws:

Door: Redactie

De naam Mitra Slijterijen is in Haren al zo ingeburgerd, dat niemand zich lijkt af te vragen wat Mitra betekent. Is het de Godin van de dranken? Is het Grieks?Wij hadden vorige week een ontmoeting van Jaccarino Dost, landelijk marketingmanager van het Mitra-concern. Jaccarino is tien jaar geleden in Haren begonnen als hulpje in de slijterij aan de Rijksstraatweg en klom op binnen het bedrijf. Tegenwoordig houdt hij kantoor in Doetinchem, maar komt geregeld terug naar de plaats waar zijn loopbaan begon: Haren. Met reden, want de nieuwe Mitra in Haren geeft ons een beeld van Mitra’s actuele visie op de toekomst. Gevraagd naar de betekenis van de naam Mitra vertelt Dost ons een koddig verhaal. Vroeger had Fred van der Werff ook in Haren een slijterij, Cheerio. De supermarktgroep vond op den duur de slijterijen een blok aan het been en wilde deze wel afstoten. Dit werd binnen het concern afgeraden. Toen zou een lid van de directie hebben gezegd: Okay, dan houden we die slijterijen, maar dan wil ik er wel minder trammelant van hebben dan nu! Welnu, de nieuwe managers hebben die woorden in de oren geknoopt. Minder Trammelant. Zo ontstond de naam MiTra.