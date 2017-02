Waar zat de schilder?

Nieuws:

Door: Redactie

De Harense Historische Kring ‘Old Go’, die pas is opgericht, zal zich in de eerstvolgende speciale uitgave van Haren de Krant nader voorstellen. Op 11 februari verschijnt weer de jaarlijkse special Oud Haren, die tot en met 14 februari wordt verspreid.

De weblezers krijgen een voorproefje. ‘Old Go’ wil weten waar de schilder zat toen hij het onderstaande schilderij maakte.

Op de Harense schilderclub kreeg Ab Deelmanvan de Harense Historische Kring van het clublid Henk Staal een fotokopie van een aquarel . Het is een aquarel van Gerrit van Houten gemaakt op de Achterweg te Haren in 1883. Gerrit van Houten is geboren op 29 augustus 1866 te Groningen, als zoon van een houthandelaar.

Gerrit was een zeer talentvolle jonge schilder, hij was toen hij deze aquarel maakte nog maar 17 jaar. De cruciale vraag is, waar maakte hij deze aquarel ? Het probleem is namelijk dat er rond 1883 twee wegen waren in Haren met de naam ‘Achterweg’ : de Lutsborgweg en de Kerklaan volgens oude Topografisch- Militaire kaarten van het Kadaster en het Nationaal Archief.

Mogelijk kan het zicht op de molen een uitkomst bieden, want sinds het jaar 1871 heeft het Harener centrum de molen “De Hoop”. De bebouwing van Haren was in die jaren beperkt tot weerskanten van de Rijksstraatweg en de Kerkstraat. De bewuste molen zou het dus het beste te zien zijn aan de westzijde van het dorp ,mogelijk vanaf het punt waar de Lutsborgweg en Ruitersteeg samenkomen, maar een standpunt vanaf de Kerklaan kan men niet uitsluiten.

Wie kan met zekerheid een oplossing geven voor dit probleem,laat dit dan weten aan de redactie: redactie@harendekrant.nl