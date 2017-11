Waarom haalde de motie ‘gratis parkeren op 15 dagen’ het niet?

Door: Redactie

De fractie van Gezond Verstand Haren heeft deze maand, na intensief overleg met Ondernemend Haren, opnieuw geprobeerd de patstelling inzake ‘gratis parkeren’ vlot te trekken. Men legde de raad deze maand een motie voor waarin werd gepleit om in 2018 gratis parkeren mogelijk te maken op 15 hoogtijdagen. Het gaat dan om dagen waarop evenementen plaatsvinden in het centrum van Haren. De pilot zou de gemeente 32.000 euro kosten en dat geld zou uit de Algemene Reserve gehaald kunnen worden, aldus GVH. De raad schoot het plan af en ook de coalitiepartners CDA en D66 gingen niet mee in de droom.

Ton Sprenger (PvdA): “Wij denken dat parkeren maar een deel is van het probleem. Internet speelt winkels ook parten. We wachten liever op de integrale centrumvisie van de gemeente. In zijn algemeenheid geldt dat men zich moet goed beraden op de financiële gevolgen van alle te nemen stappen. Er kan wellicht voldoende ruimte in de gemeentelijke begroting gevonden worden, maar bij voortzetting van het huidig beleid van deze coalitie zullen de gemeenschapslasten voor ondernemers en inwoners zeker stijgen: “U betaalt meer en krijgt minder”.

Marjan Bachman (D66): “D66 is een groot voorstander van een aangepast parkeerregime met een voorkeur voor grotendeels gratis parkeren in het centrum door het invoeren van de blauwe zone. Deze wens is door ons tijdens de verkiezingen in 2014 duidelijk uitgesproken.

Het gemeentebestuur heeft in samenspraak met de gemeenteraad besloten om de herziening van het parkeerregime gelijktijdig op te pakken met de ontwikkeling van het Raadhuisplein. Dit omdat een nieuw parkeerbeleid nu eenmaal geen kwestie is van simpel een blauwe streep aanbrengen op het asfalt, het heeft ook alles te maken met wet- en regelgeving, handhaving, het weren van langparkeerders en het schilparkeren. Dat besluitvorming zo lang op zich laat wachten is ook D66 een doorn in het oog, maar we onderkennen zoals gezegd de redenen van uitstel. Deze discussie speelt al jaren, maar is inmiddels nauw verweven met de ontwikkeling op het Raadhuisplein. Laat wel duidelijk zijn dat voor D66 uitstel geen afstel betekent.”

Ietje Jacobs (VVD): “Wij hebben tegen de motie gestemd omdat de VVD gaat voor een structurele oplossing en niet voor een ingewikkeld spoorboekje wanneer je wel/niet moet betalen. Dat wordt een onoverzichtelijk geheel. Daarnaast zou je je kunnen afvragen of dat daadwerkelijk een impuls is voor het centrum. Zijn dat niet juist de momenten dat de mensen toch wel gaan winkelen? Dan is het een cadeautje wat verder iets toevoegt. Wil je bijv. de koopavond nieuw leven inblazen dan zou je ervoor kunnen kiezen om vrijdag vanaf 17.00u vrij parkeren toe te staan. Wat wil de VVD? Allereerst antwoord op de vraag waar wethouder Stiekema al een jaar over aan het nadenken is: wat kost het om het eerste kwartier vrij de geven? Dus even snel een boodschap doen wordt dan gratis.”

Hans Sietsma (GL): “Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de effecten van vrij parkeren op omzet en bezoekersaantallen. Het effect is nul. Dat winkeliers geloven dat het wel helpt is jammer, de feiten zijn anders. Er is vorig jaar ruim onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van diverse parkeerregimes. De uitkomst was dat het onbetaalbaar is. Niet eens zozeer doordat de parkeergelden niet gemist kunnen worden. Vooral door een prijsdrukkend effect op verkoop van Haderaplein : als overal gratis geparkeerd kan worden zal een investeerder niet bereid zijn te betalen voor een eigen parkeervoorziening. Dit onderzoek heeft overigens vele tonnen gekost. Geld dat we beter hadden besteden aan het versterken van het centrum en ondernemers helpen hun gezamenlijke aanbod op elkaar af te stemmen en te moderniseren.”

Voor winkeliers is ‘betaald parkeren’ een signaal van van de twee o’s: Ongastvrij en Ongemakkelijk voor klanten.