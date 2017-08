Waarschuwing: ‘KvK-oplichters’ in Haren op pad

Door: Redactie

Deze dagen lijkt er een keurige heer op pad te zijn in Haren, die aanbelt op adressen waar een bedrijf is gevestigd. De man presenteert zich als iemand van de Kamer van Koophandel. Een getuige meldt dat de man de suggestie wekt dat de Kamer van Koophandel de ingeschreven ondernemers wil bijpraten over ontwikkelingen, omdat de betreffende ondernemer kennisachterstand zou hebben.

Het doel van de ongenode gast is dat hij ondernemers aanbiedingen wil doen op het gebied van energie. De Kamer van Koophandel heeft eerder via Tros Opgelicht laten weten op de hoogte te zijn van deze praktijken. Men distantieert zich hiervan, omdat men op deze wijze geen relaties bezoekt.

Op de website van Tros Opgelicht worden deze verkopers aangeduid als oplichters. Op zijn minst kan worden gezegd dat zij zich valselijk voordoen als iemand van de Kamer van Koophandel. Het advies is simpel: ga er niet op in en vraag naar een legitimatie om de misleider te ontmaskeren.

In Haren reageerde de man overigens boos op afwijzingen. Zijn signalement: keurige heer in het pak. Hij zegt in Haren verschillende afspraken te hebben en uit Amsterdam te komen.

Als u het niet vertrouwt, doe dan een melding aan de politie: 0900-8844.