Waarschuwing voor vreemde telefoontjes uit het buitenland

Een alerte lezer van onze krant waarschuwt voor telefoontjes van Engels-sprekende mensen. Het is een bekend fenomeen waarmee veel mensen (ook in onze regio) te maken hadden. Direct de verbinding verbreken lijkt het beste. Hieronder voldoende argumenten om dat te doen.

Door een lezer uit Haren

Zojuist kreeg ik telefoon, een Engels sprekende mevrouw probeerde mij te overtuigen dat ik via mijn computer berichten de wereld in stuurde. Omdat afgelopen maand vaker dit soort telefoontjes binnenkwam wil ik anderen waarschuwen.

Onderstaande nummers hebben afgelopen maand minimaal éénmaal maar soms ook vaker contact gezocht.

· 0016077670057

· 006073639777

· 005000101

Het gesprek verloopt op vergelijkbare wijze, welke ik nu zal uitleggen. Een belcomputer heeft uw nummer gekozen, de telefoon gaat over. Zodra je opneemt wordt de verbinding doorgezet naar een telefonist. Dit herken je door een korte vertraging en soms een hoorbare klik.

Deze meneer of mevrouw (spreekt Engels met in mijn geval een sterk Pakistaans of Indiaas accent), zal uitleggen dat zij bellen namens Microsoft Security om te melden dat uw computer berichten de wereld instuurt doordat uw computer een virus heeft. Dat zou op zich best kunnen, veel mensen hebben een stukje malware of virus op de computer. Op zich schrik ik hier niet van.

Wat ik grappig vind is het feit dat de telefonist niet vroeg welk Operating Systeem ik op de computer heb b.v. Windows, Apple, Linux of iets anders. Ook het feit dat ik wellicht meerdere computers heb was blijkbaar geen belangrijk detail.

Ze wil graag dat ik naar www.TeamViewer.com ga om de TeamViewer client te installeren (hiermee kunnen ze later mijn computer overnemen).

Ze vraagt of ik cmd wil opstarten en nu om ipconfig /all uit te voeren, hiermee krijgt ze alle noodzakelijke informatie over mijn IP adres. Die heeft ze nodig om met behulp van TeamViewer mijn computer over te nemen. Aangezien ik niet wil dat ze gaan rondneuzen op mijn computer is dit voor mij een mooi moment om de verbinding te verbreken.

Nu gelijk TeamViewer verwijderen en de computer herstarten! Via YouTube is een Engelse meneer te vinden waar ze de gehele sessie wel doorlopen hebben. Ik hoop dat ik met deze melding uw lezers kan behoeden voor dit soort computer problemen. Heeft u eerder contact gehad met deze mensen en reeds iets geïnstalleerd? Dan wil ik meedenken om tot een oplossing te komen!

Na een besmetting is schoon herinstalleren op een nieuwe harddisk de enige veilige optie. Wellicht nuttig om dit in uw eigen bewoordingen als waarschuwing te plaatsen.