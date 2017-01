Wandelen in Westerbroekstermaderpolder

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 15 januari organiseert Het Groninger Landschap een wandeling door de Westerbroekstermadepolder.

Heerlijk uitwaaien bij de Westerbroekstermadepolder in het Zuidlaardermeergebied. De wandeling is circa 10 km lang en gaat rondom de Westerbroekstermadepolder, over over de dijk van het Drents Diep waar we zowel de Westerbroekstermadepolder als de Onnerpolder kunnen overzien. In dit gebied overwinteren veel ganzen en dat weet ook de zeearend! Onderweg doen we de vogelkijkhut aan; tijd om nog meer te zien of om even uit te rusten. Het is een doorstapwandeling, en ondertussen vertellen gidsen van Het Groninger Landschap graag over het gebied.

Locatie: Fietstunnel Waterhuizerweg /Polderpad, Haren (fietsknooppunt 78)

Tijd: 11:00 – 14:00 uur.



Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Wij adviseren een verrekijker mee te nemen.