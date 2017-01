Wandeling door Berlijn in Doopsgezinde kerk

Nieuws:

Op donderdag 2 februari 2017 organiseert de Doopsgezinde gemeente Haren opnieuw een ‘Open Avond’. Marianne Vogel zal dan een lezing geven met het volgende onderwerp:

‘Wandelingen door Berlijn’

De spreekster neemt ons mee op twee wandelingen door Berlijn: eentje langs de vroegere Muur en eentje door het gebied van de Kurfürstendamm. Zij vertelt veel over de Berlijnse geschiedenis en cultuur: van interessante gebeurtenissen en merkwaardige personen tot geestige anecdotes.

Dr. Marianne Vogel is persoonlijk coach en literatuurwetenschapper. Naast haar advies- en coachpraktijk geeft zij cursussen en leesgroepen, onder andere ook bij de HOVO in Groningen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in Algemene Wetenschappen. Zij schreef twee literaire thrillers, die zich afspelen in Berlijn

Van harte welkom, de toegang is gratis.

De avond begint om 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Haren, Nieuwe Stationsweg 1.