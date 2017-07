Nieuws:

Door: Redactie

Icare was present op de Italiaanse dag 3 juni in Haren. Men toonde een hoeveelheid sinaasappels en vroeg passanten om te raden hoeveel het er waren. Floor uit Haren had het aantal juist ingeschat en won een ‘gezonde tegoed-bon’ die kan worden verzilverd bij Berends Groente en Fruit aan het Anjerplein.

Op de foto is te zien hoe Floor de bon onlangs kreeg uitgereikt.