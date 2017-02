Nieuws:

Door: Redactie

In de voetsporen van Cornelis Jetses… Vrijwel op de plaats van de nieuwe huizen aan de Doorrid aan het begin van het zandpad naar Appèlbergen.

Waar was het Meddense Bos? Deze vraag kwam bij mij op toen ik het boek las “ Dicht bij huis “. Het Groningen van Cornelis Jetses.

Door Ali Bakker (Old Go)

De bekende illustrator ( 1873-1955) van o.a. de boeken van Ot en Sien en van het leesplankje, met aap, noot, mies. Jetses beschrijft een tocht naar zijn oom en tante in Harenermolen ( Glimmen). Hij beschrijft de wandeltocht die ze maakten vanuit de Hortusbuurt in Groningen naar Harenermolen “als een van de heerlijkste dingen van het leven. De Harenderweg was mooi en rustig, trams en auto’s waren er nog niet en het spoor was te duur”. Hij schrijft : ‘Bij het eind van het Meddense Bos, daar waar de zandweg naar de Appelbergen van de Straatweg afbuigt, stond hun gezellige huisje, eigenlijk twee onder één dak. Hier ontstaat bij mij de verwarring: het Meddense Bos lag naar mijn weten aan de andere kant van Appelbergen , bij het landgoed Vogelzang. Daar woonde de familie Meddens van 1850- 1900. Of zou hij het bos van het Landgoed Voorveld bedoelen dat doorliep tot in Harenermolen? Hij schrijft in zijn herinneringen ook over de orgelfabriek van van Oeckelen. “De witte orgelfabriek van van Hoekelen “ Daar werkten zijn oom Albert en neef Albert als timmerman en hun buurman als beeldhouwer? Als de kleine Jetses er logeerde bracht hij zijn oom en neef en buurman naar de orgelfabriek. ”Hoe bedaard en rustig ging dat alles, de pijpen van weichelhout roken zo lekker, het genoeglijke kouten, het vriendelijk goeiendag zeggen, ’t was alles even heerlijk” Het is 1883: Cornelis intussen 10 jaar, mag weer met zijn oom en neef en de buurman meelopen naar de orgelfabriek. Eerst lopen ze langs Weltevreden. Het mooie landhuis is al verbouwd en er zijn kamers bijgebouwd voor oude mensen. Cornelis gaat er wel eens buurten, hij krijgt altijd een lekkere babbelaar bij één van de oude vrouwen. Dan wandelen ze langs de Straatweg, links is een bosje en wat hei en er staan nog geen huizen. Rechts is de boerderij die gebouwd is voor Weltevreden. Hier kijkt Cornelis wel eens als de koe gemolken wordt. Dan komt er nog een klein boerderijtje. Het eerste langgerekte witte huis wat ze links zien is de orgelfabriek van van Oeckelen. Cornelis groet de andere werklui en geniet van de heerlijke lucht die in de fabriek hangt. Aan het eind van de werkdag mag hij ze weer ophalen. Dan loopt hij langs de Hoge Hereweg, langs ‘ Meulnbaarg’ waar een oud huisje staat. Oom Albert vertelt aan Cornelis dat hier vroeger een molen stond , vandaar de naam. In het huisje werd belasting geheven voor het malen van het graan.