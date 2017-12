Wat ik zeggen wou…

Door: Redactie

Als men mij vraagt: Beschrijf in vier woorden het afgelopen jaar. Dan blijft het altijd stil. Maar dit jaar is het anders. 2017 was voor mij een jaar voor mijlpalen. Ik heb afscheid genomen van mijn studentenleven en mag nu als werkende vrouw functioneren op de arbeidsmarkt. Een mijlpaal voor zowel mij als mijn familie. Want ik ben de derde in het gezin die niet meer naar school gaat. Meer mijlpalen in 2018: Elke zaterdagmiddag voorzie ik alle Harenaars van het laatste nieuws en de meest recente sportuitslagen op HarenFM. Al drie jaar brengen we de luisteraar op de hoogte van wat “Haren Doet’’. Maar wat wil ik zelf gaan doen in 2018? Mijn doel is om in 2018 meer mijlpalen te bereiken en weer een stap verder te komen in mijn loopbaan. Dus kansen pakken en een netwerk opbouwen.

Heleanne Prins, vrijwilliger Haren FM, Haren