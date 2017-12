Webcolumn J.E. Bosch december

Column:

Door: Redactie

Advocaat

Binnen afzienbare tijd hoopt mijn echtvriendin haar jaarlijkse geboortedag te vieren. Dat doet zij graag in aanwezigheid van een paar goede vriendinnen die, meestal ’s ochtends, op de koffie komen. Met een kwark of appelpunt uiteraard en naderhand o.m. een advocaatje, al of niet met suiker en/of slagroom. Kukelehanebrei zouden mijn Leeuwarder voorzaten van vaders zijde zeggen. Maar als u ooit een haan een ei heeft zien leggen, dan heeft u aanzienlijk meer gezien dan ik. Een aardig bruggetje overigens naar Dick. Dick Advocaat wel te verstaan; de man die er niet in slaagde om onze toch wat verwelkte oranjemannen naar Rusland te krijgen. Overigens heeft Dick juist daar in Rusland diverse lauweren geoogst. Met Zenith St. Petersburg steeg zijn roem tot grote hoogte. Zo groot zelfs dat het tot in het Kremlin schijnt te zijn doorgedrongen. Enige tijd geleden werd daarvan via een interview in ons aller DvhN kond gedaan. Hij was bij kameraad Vladimir Poetin op de thee gevraagd. Nepnieuws natuurlijk, want dacht u nu heus, dat de heren daar echt achter de thee met een Mariakaakje zouden zitten? Een straffe wodka zal ongetwijfeld het geval zijn geweest met een moot zalm uit de wateren rond de Krim!

Maar goed, meneer Advocaat is nu waarschijnlijk bezig met een zgn. sabbatical…. Hoewel…. Hij schijnt ook al weer op de nominatie te staan om bondscoach van Australië te worden. Kan hij toch nog weer naar Rusland wellicht.

Overigens ben ik van mening dat Haren samen met Tynaarlo een prachtige nieuwe gemeente zouden kunnen vormen. Als dat lukt nodig ik hr. Biezeveld uit voor een advocaatje, met of zonder slagroom!