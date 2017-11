Webcolumn J.E. Bosch

Column:

Door J.E. Bosch, Haren

Rutte III

Na bijna 8 maanden stond de club Rutte III dan eindelijk op het bekende bordes met de deugd in het midden. Neef Mark heeft ons blij gemaakt met het vooruitzicht dat wij allen licht tot matig beter gaan worden onder dit vierkleurenkabinet. Ik ben echter toch zo vrij om hierbij een lichte tot matige twijfel te ventileren. Gaat immers niet de lage BTW met 3% omhoog? Mijn kapper, mijn huisschilder, mijn visboer; ik noem er maar een paar. En dan heb ik mijn ziektekostenboer nog niet eens genoemd. En de prijzen op de pomp van mijn olieboer zijn de laatste weken al fors gestegen. Wat zei u heer Rutte?? Er op vooruit gaan??

Maar met een beetje inventief knip- en plakwerk kan je toch nog een heel eind komen. Zo heb ik besloten om voortaan een keer per jaar minder naar de kapper te gaan. Scheelt omgerekend plm. 2 euro per maand. Het buitenschilderwerk gaat in het vervolg om de 5 in plaats van om de vier jaar. Scheelt omgerekend toch al gauw weer 5 euro per maand. En 2 lekkerbekjes in plaats van één bij de visboer helpt ook mee.

U zult wellicht denken, dat dit alles in feite slechts kruimelwerk betreft; klein bier zo gezegd; maar de belangrijkste klap komt nog. Zet u schrap!!

Reeds sinds jaar en dag beleg ik mijn spaareuro’s in jonge jenever!. De achterliggende gedachte is, dat als je die jonge jenever nu maar lang genoeg laat liggen, het dan op den duur vanzelf oude jenever wordt!. Kenners zullen weten, dat een fles oude jenever flink wat duurder is dan een fles jonge. Ik heb inmiddels 800 flessen in mijn kelder liggen. Gemiddelde aankoopprijs plm. 10 euro. Waarde op dit moment van de oude jenever plm. 17,50. Reken maar na…winst 6000 euro na 10 jaar. Omgerekend per maand 50,00 euro!

Ga ik er derhalve per saldo toch op vooruit. Ondanks Rutte III.