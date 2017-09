Webredactie Boodschappenspot zoekt uit in welke supermarkten je in Haren online kunt shoppen – lees meer…

Door: Redactie

Bezorgen de supermarkten ook in Haren?

Online boodschappen doen is razend populair. Met name in het westen van Nederland kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om de boodschappen thuis te laten bezorgen. Het gemak en de tijdwinst zijn de voornaamste redenen. Maar ook in het hoge Noorden zijn er voldoende mogelijkheden. Zie hoe het in Haren gaat:

Welke supermarkten bezorgen in Haren?

Inwoners van Haren kunnen al profiteren van de bezorgdiensten van Albert Heijn, Jumbo en Spar. Hieronder in het kort meer informatie over deze verschillende supers.

Albert Heijn

Albert Heijn is de meest bekende online supermarkt van Nederland. Met een assortiment van ruim 30.000 producten vind je hier al je dagelijkse boodschappen. Bij AH heb je een ruime keuze uit bezorgdagen + tijdstippen. Nadeel is dat je voor minimaal €70 moet besteden wil je de boodschappen laten bezorgen. Dit is iets waar met name kleine huishoudens niet aan komen. Bekijk ook de AH kortingscodes voor speciale acties

Voorwaarden bestellen op AH.nl

Minimum bestelbedrag: €70

Bezorgkosten: vanaf €3,95

Pick-up point: vanaf €1,50

Jumbo

Na Albert Heijn is ook Jumbo een interessante supermarkt waar je de boodschappen online kunt bestellen. Jumbo is doorgaans net iets voordeliger dan concurrent AH. Jumbo bezorgt nu ook in Haren. Daarnaast is er een afhaalpunt. Dit pick-up point is gevestigd bij de Jumbo Haren, Anjerplein 31. Voordeel is dat je zelf de boodschappen kan afhalen wanneer het jou uitkomt. Je hoeft dan niet te wachten tot de bezorger bij jou is.

Voorwaarden bestellen op Jumbo.com

Minimum bestelbedrag: €25

Bezorgkosten: €6,00

Pick-up point: €1,95

Spar

Bij Spar denk je misschien niet direct aan online bestellen. Toch lanceerde Spar.nl onlangs een gloednieuwe webwinkel. Bovendien heeft Spar het grootste bezorggebied van alle Nederlandse supermarkten. Ook in Haren wordt er aan huis bezorgd. Wie wil bestellen via de Spar webshop kiest voor Spar Vogelzang (J. Van Ruysdaelstraat 18, Groningen) of Spar Zonnelaan (Zonnelaan 80, Groningen). De gekozen Spar is vervolgens verantwoordelijk voor het bezorgen van jouw bestelling.

Voorwaarden bestellen op Spar.nl

Minimum bestelbedrag: Geen

Bezorgkosten: €4,95 (gratis bij bestellingen vanaf €50)

Pick-up: gratis

Ekoplaza

Voor biologische en eerlijke boodschappen ben je bij Ekoplaza aan het juist adres. Ook de Ekoplaza aan Haren heeft een bezorgservice in samenwerking met PostNL. Je vindt hier een ruim assortiment met betaalbare biologische boodschappen.

Voorwaarden bestellen op Ekoplaza.nl

Minimum bestelbedrag: €60

Bezorgkosten: €2,60

Pick-up: gratis