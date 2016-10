Website kansrijkharen.nl onderstreept belang van fusie met Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Onlangs is de website www.kansrijkharen.nl gelanceerd. Deze website is een initiatief van de VVD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Deze website geeft antwoord op de vraag waarom een fusie met Groningen en Ten Boer een prima idee is, zeggen de initiatiefnemers.

Deze partijen concluderen dat een samengaan met Groningen & Ten Boer de meest duurzame oplossing is, dan maken we onderdeel uit van een gemeente die kansen biedt voor ontwikkeling, investeren en doorgroeimogelijkheden. Opgaan in een krachtige bestuurlijke eenheid, die één verrijkte dynamische agenda kan realiseren voor Stad en ommeland.

Zienswijze

Op de site staat een concept zienswijze, die inwoners kunnen gebruiken om de provincie aan te geven welke aspecten belangrijk zijn om als Haren mee te nemen in het fusieproces.

Waarom een website?

Er wordt veel gezegd in de media, waarom wel een fusie of waarom geen fusie. Het is niet altijd even duidelijk waar deze standpunten op zijn gebaseerd: meningen of feiten.

Op deze site is alle relevante informatie te vinden, zeggen de initiatiefnemers zelf, algemene documenten van de gemeente en de provincie, maar ook documenten van de deelnemende partijen.

Allemaal rondom het volgende standpunt van de genoemde partijen:

Gemeenten hebben de afgelopen jaren allerlei taken en bevoegdheden van andere overheden gekregen, zoals de jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Een grotere gemeente is beter in staat om deze taken uit te voeren.