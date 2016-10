Websites en informatieavonden in de strijd rond herindeling Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Onlangs zijn websites online gezet van zowel voor- als tegenstanders van een herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer. We zetten ze op een rij.

Voorstanders van herindeling

Mensen die Haren graag zien fuseren hebben www.kansrijkharen.nl in de lucht gebracht, samen met een gelijknamige Facebookpagina. Hier worden argumenten op een rij gezet en suggesties gedaan om de fusie met Groningen?Ten Boer tot een succes te maken. Wie er precies achter de website zit is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de oppositiepartijen CU, PvdA en GL aan de knoppen zitten. Eén van deze partijen, PvdA heeft op 6 oktober een informatieavond belegd om suggesties voor de herindeling te noteren. Aanvang 19.30 uur in ’t Clockhuys te Haren.

Tegenstanders van herindeling

Mensen die Haren zelfstandig willen houden hebben het platform www.handenafvanharen.nl gelanceerd. In een persbericht wordt gezegd dat deze site is gemaakt door inwoners van Haren. De site van de tegenstanders is aanmerkelijk uitgebreider dan die van de voorstanders van fusie. De redactie organiseert een voorlichtings- en schrijfavond om “met onze hulp een zienswijze op te stellen”: woensdag 12 oktober a.s. in Astoria te Haren, inloop 19:30, start 20:00 uur! Een tweede avond voor de inwoners van Glimmen, Noordlaren en Onnen wordt gepland in “De Groenenberg” te Glimmen, direct na de herfstvakantie.