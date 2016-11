Weekblad Ons Haren stopt

Nieuws:

Door: Redactie

Het weekblad Ons Haren, dat in maart van dit jaar werd gelanceerd, verschijnt vanaf vandaag niet meer. Dat heeft redacteur en bezielende kracht Marco in ’t Veldt laten weten. De uitgever, Stichting Eelder Dorpsklanken, is er niet in geslaagd om genoeg adverteerders te vinden. Bovendien bleef volgens In ’t Veldt de kwaliteit van de verspreiding een groot punt van zorg.

Ons Haren ontstond dit voorjaar doordat veel organisaties en instanties in Haren vonden dat het Harener Weekblad geen volwaardig weekblad meer was. Nieuwkomer Ons Haren stond iedere week boordevol Harens (groot en klein) nieuws.