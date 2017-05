Weer autobrand in Heesterlaan – lees meer…

Door: Redactie

Op een parkeerplaats aan de Heesterlaan in Haren heeft afgelopen nacht weer een auto in brand gestaan.

Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer aan de voorzijde al volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend, brandstichting wordt niet uitsloten. De gedachten gaan uit naar de brandstichter die al enkele jaren voor onrust zorgt in de wijk Oosterhaar. Een jonge vrouw, die in de directe omgeving woont, werd door de politie al eens aangehouden als verdachte van de brandstichtingen. Ze heeft psychische problemen. Ze ontkent telkens iedere betrokkenheid en moest bij gebrek aan hard bewijs worden heengezonden.

Of deze brand weer haar werk is valt nog niet te zeggen. Feit is wel dat het parkeren van een auto in de Heesterlaan en omgeving risico’s kent.

Update: De vrouw die destijds werd verdacht van de brandstichtingen ontkent ook deze keer tegenover de redactie betrokken te zijn geweest bij de brand. Ze was weliswaar thuis, maar lag te slapen toen de politie aan de deur kwam.





Foto’s: Sander Graafhuis, 112haren.nl / Haren de Krant