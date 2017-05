Wekelijkse rondvaarten op Paterswoldsemeer met rondvaartboot Rietschans

Nieuws:

A.s. zondag zal Rondvaartboot Neptunus beginnen met zijn wekelijkse rondvaarten op het Paterswoldsemeer. In mei, juni en september vaart de Neptunus elke zondag om 14.30 uur een rondje over het Paterswoldsemeer voor individuele gasten. In juli en augustus zal er ook op zaterdag om 14.30 uur gevaren worden.

Opstappen kan bij de Twee Provinciën (14.30 uur), De Rietschans (14.40 uur) en De Lijte (14.50 uur – westzijde van het strandje).

Volwassenen betalen € 9,50 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 6,50.

Reserveren is niet nodig voor individuele gasten.