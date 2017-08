Wel of niet maaien? Dilemma voor gemeente. Help mee met de keuze! – lees meer…

Door: Redactie

Jan Louwes, hoofd van het Bureau Woonomgeving van de gemeente Haren staat voor een dilemma. Hij nodigt de lezers van deze website uit om mee te denken. Enkele jaren geleden legde hij op verzoek van burgers een alternatieve natuurijsbaan aan naast zorgboerderij De Mikkelhorst. Een flink gebied werd uitgegraven en de ijspret was een groot succes. Maar nu?

De afgelopen zomer heeft Louwes het water bewust niet laten weglopen, want hij wilde zien of het ook in de zomer een bron van plezier zou worden voor buurtgenoten. En dat gebeurde. Het werd een natuurgebiedje met eilandsjes vol riet, er bleken vissen in het water te zitten en een levendige plantengroei te ontstaan. Ouders met kinderen vroegen om een strandje, dus Louwes liet vele kuubs wit zand storten. Mensen vroegen om een bankje, en dat kwam er. Het is nu een pleisterplaats geworden voor jong en oud, waar kinderen kikkervisjes zoeken en met bootjes varen, waar de ouders op het bankje met elkaar kletsen. Maar de herfst komt eraan en nu vraagt Jan Louwes zich af of hij de boel nu weer kaal moet maaien voor de schaatsers…..of niet?

Vraag is nu: natuurlijke waterpartij weer ontdoen van planten, zodat schaatsers weer vrij spel hebben? Of alles laten zoals het is en daarmee de schaatsers beperken? Geef onder dit bericht uw mening, zodat Jan Louwes binnen enkele weken zijn beslissing kan nemen.

U kunt ook kiezen voor het stemmen in de poll rechts op deze homepage. Jan Louwes zal de resultaten gebruiken voor het maken van de keuze.

Dank u.