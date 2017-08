Welk cijfer geeft u aan het woon/verblijfsklimaat in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Laten we even alle politieke discussies terzijde leggen. Laten we even niet denken aan fusie. Laten we even niet praten over bestuurskracht. Nee, laten we ons nu eens concentreren op het resultaat van de ‘samenleving’ die Haren heet. Hoe comfortabel leeft en/of werkt u hier? Hoe prettig voelt u zich in het centrum? En wordt u blij als u een eindje gaat rijden of fietsen in de gemeente Haren?

Tel al die belevingen eens op en doe ze in het doosje ‘Haren’. Als u de inhoud dan ziet, welk cijfer zou u die dan geven? Geef uw anonieme reactie rechts op deze homepage en kijk hoe anderen erover denken. Dank u.