Werkzoekenden krijgen tips in bibliotheek op 14 september

Op donderdag 14 september om 10.00 uur is Moniek Dijkstra, integratiecoach bij de gemeente Groningen, te gast bij Walk & Talk, de koffiepauze voor werkzoekenden in Bibliotheek Haren.

Bij de aftrap van het nieuwe seizoen starten we met een praktische cv-workshop.

Het schrijven van een goed curriculum vitae is voor de meeste mensen een grote uitdaging. Hoe presenteer je jezelf kort maar krachtig, met de beste woordkeuze en de juiste nadruk, aan mensen die je niet kent, maar die wel van grote invloed kunnen zijn op jouw carrière? En hoe zit het met al die ongeschreven regels over wat wel en niet mag in een cv? En kijken werkgevers of recruiters echt zo kort naar een cv? Je hebt maar één kans voor een eerste indruk! Deskundige Moniek Dijkstra geeft handige tips en trucs voor een nóg mooier cv.

Walk & Talk

Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom bij Walk & Talk in Bibliotheek Haren. Walk & Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen en waar men praktische tips krijgt die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan.

Met Walk & Talk biedt de bibliotheek werkzoekenden op een toegankelijke manier de kans zich te laten informeren, te netwerken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Werk zoeken kan veel tijd en energie kosten. Bovendien is de manier waarop je werk vindt is totaal veranderd de afgelopen jaren.

Walk & Talk is voor iedereen die op zoek is naar werk en daar wel wat inspiratie en positieve energie bij kan gebruiken.

Waar: Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Wanneer: Donderdag 14 september

Programma:

9.30 uur: inloop met koffie en thee

10.00 uur -11.00 uur: Workshop door Moniek Dijkstra

Meer informatie: biblionetgroningen.nl

Deelname is gratis, net als de koffie en thee.