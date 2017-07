Wethouder Haren: Akkoord van ministerraad is nog geen definitief besluit – lees meer…

Door: Redactie

Vanochtend heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) een knoop doorgehakt. In de ministerraad werd besloten dat de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer wat hen betreft kan doorgaan. Het wetsontwerp daartoe gaat nu ter goedkeuring naar de Raad van State. “Toch is dit nog geen definitief besluit”, zegt wethouder Michiel Verbeek van Haren.



Volgens Verbeek is er weliswaar weer een stap gezet in de herindeling, maar is nu de Raad van State aan zet. “We krijgen daarna pas het wetsontwerp te lezen dat aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd gaat worden”, zegt hij. Verbeek zegt dat hij in oktober een besluit door de Kamers verwacht en dan zou de herindeling pas definitief worden.

Na het horen van de minister is Verbeek verbaasd en ontstemd: “Plasterk noemt deze gedwongen herindeling op advies van de provincie een ‘herindeling van onderop’. Alsof de burgers dit wensen. Hoe ver kun je de politieke taal vervuilen en als politicus naar je hand zetten!” Gedeputeerde Patrick Brouns hoort de besluitvorming nuchter aan. Hij zegt in een reactie aan deze krant: “Het kabinet heeft ons advies overgenomen. We hebben dus kennelijk de procedure zorgvuldig doorlopen en de inhoud goed onderbouwd. Het is nu aan de Raad van State om een advies te geven en aan de Kamers om te behandelen. We wachten af.”