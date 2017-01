Wethouder krijgt harde kritiek op uitlatingen over gedeputeerde

Nieuws:

Door: Redactie

Gisteravond kon de gemeenteraad van Haren niet om de uitlatingen heen van wethouder Michiel Verbeek. In een weblog, ook gepubliceerde op deze website, luchtte hij zijn hart in harde bewoordingen. Daarbij was gedeputeerde Patrick Brouns het mikpunt, want volgens Verbeek is Brouns bezig met een prestigeproject door Haren te dwingen tot een fusie met Groningen.

De voltallige oppositie viel over Verbeek heen en vond de blog niet passen bij een bestuurder. De burgemeester vertelde dat hij de wethouder had aangesproken op zijn verhaal, maar liet in het midden hoe. Verbeek zelf leek geen spijt te hebben van zijn uitlatingen, maar hield zich op de vlakte. “Ik luister goed naar wat u zegt”, sprak hij.

In de blog vertelde Verbeek o.a. dat de CvK René Paas een aangifte tegen hem zou hebben overwogen wegens bedreiging van Patrick Brouns, omdat hij deze telefonisch van ‘vals spel’ had beticht. Paas liet via een woordvoerder weten nooit een aangifte te hebben overwogen.