Wethouder maakt als statement haar zienswijze rond fusie openbaar – lees meer…

Wethouder Mariska Sloot heeft vandaag de integrale tekst van haar ‘zienswijze’ (lees: bezwaar tegen) herindeling openbaar gemaakt. Zij doet dat als statement, omdat de provincie de zienswijzen slechts anoniem meeneemt in haar herindelingsontwerp. Op de website van Gezond Verstand Haren stelt Sloot dat haar zienswijze nu als bewijs kan dienen voor het feit dat het college van B&W van Haren niet instemt met het herindelingsontwerp. Dat is overigens geen nieuws, want het college heeft altijd gezegd niet ingestemd te hebben met het herindelingsontwerp. Door de tekst van Sloot staat deze stellingname nog eens zwart op wit.

De strekking van Sloot: “Mijn argumentatie staaft de stelling dat uw herindelingsontwerp op onjuiste gronden is gebaseerd. Ik ben tegen dit herindelingsontwerp. Ik ben tegen herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer.”



Mariska Sloot, wethouder voor Gezond Verstand Haren

Hieronder de tekst van Mariska Sloot, wethouder in Haren

Betreft: zienswijze TEGEN herindelingsontwerp Groningen/Haren/Ten Boer

Haren, 3 november 2016.

Geacht college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,

Middels dit schrijven geef ik u mijn zienswijze tegen het herindelingsontwerp Groningen/Haren/Ten Boer, dat thans ter inzage ligt.

Ik ben van mening dat dit herindelingsontwerp op fouten en ondeugdelijke procedures is gebaseerd.

Het stellen dat het college van B & W van Haren akkoord is gegaan met dit ontwerp is niet juist.

Het stellen dat de gemeente Haren akkoord is gegaan met dit ontwerp is niet juist

Het stellen dat college van Haren, danwel de gemeente Haren akkoord is gegaan met een lichte samenvoeging van bovengenoemde drie gemeenten is absoluut onwaar!

Er mist cruciale informatie in uw herindelingsontwerp

ad1. De Gemeenteraad van Haren heeft besloten dat een delegatie van B&W ONDER PROTEST zou deelnemen aan het gedwongen overleg met de drie andere gemeenten onder regie van de provincie. Hierdoor is er geen sprake van een mandaat aan de delegatie om beslissingen te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren.

In het verslag van het overleg van 5/9/16 (stuur/werkgroep overleg HOW) staat ten onrechte dat het college van B & W van Haren akkoord is gegaan met het herindelingsontwerp. Het college is op 30/8/16 akkoord gegaan met een deel van de tekst, ( hoofdstuk 4), het deel waar in staat dat de gemeente onder protest deelneemt aan de gesprekken. Dit blijkt uit de college verslagen van 30/8/16). Het herindelingsontwerp als geheel is nimmer besproken in het college op die datum en er is ook nimmer een collegebesluit over genomen. Dit kan kan ook niet want op 31/8/16 was er een bijeenkomst voor inwoners georganiseerd waarbij de input van de inwoners verwerkt zou worden in het herindelingsontwerp. De delegatie is akkoord gegaan met de tekst van hoofdstuk 4, maar ook over dit volledige hoofdstuk is geen formeel collegebesluit genomen, slechts over de genoemde, cursief gedrukte tekst. Een concept herindelingsontwerp heeft in de afgelopen maanden slechts twee keer op de agenda van het college gestaan :

op 23 augustus 2016 : er is toen GEEN besluit over het herindelingsontwerp genomen in afwachting van het coalitieoverleg van die avond.

op 6 september 2016: dit betrof het definitieve herindelingsontwerp . Er is toen geen besluit over genomen aangezien de Raad een motie had aangenomen op 5/9/2016 waarbij het college per direct geen bemoeienissen meer mocht hebben met het gedwongen overleg.

Wel is er op 24/8/16 in een extra collegevergadering afgesproken/besloten : dat Haren het herindelingsontwerp zoals het op 23/8/16 op de agenda stond NIET ONDERSCHRIJFT.

De gemeenteraad van Haren heeft op 5/9/16 het besluit genomen om per direct te stoppen met de gesprekken in het gedwongen overleg: Hierdoor kan het definitieve herindelingsontwerp ook na 5/9/16 nimmer door het College van B & W zijn vastgesteld.

Nb! Overigens vermeldt het verslag van het overleg dd 5/9/16 expliciet dat alle afspraken onder voorbehoud van de die avond te houden Raadsvergadering in de gemeente Haren zullen zijn.

Het is daarom dan ook onbegrijpelijk dat er in publicaties, brieven, uitingen in de pers en op bijeenkomsten steeds vanuit het college van GS wordt aangegeven dat Haren akkoord is gegaan!

Ad2 De gemeenteraad van Haren heeft het besluit genomen om zelfstandig te blijven en is tegen een herindeling met Groningen en Ten Boer. Daarom kan de gemeente niet akkoord zijn gegaan met een zogenoemde lichte samenvoeging. Zowel het college als Gemeenteraad heeft hier dus nooit een besluit over genomen. De gemeenteraad heeft het besluit om zelfstandig te blijven in juni herbevestigd. De gemeenteraad en niet het college besluit over de bestuurlijke toekomst van Haren. De gemeente Haren is derhalve niet akkoord gegaan met dit herindelingsontwerp.

Ad3 Daar de gemeenteraad van Haren een keuze voor zelfstandigheid heeft gemaakt en dit besloten heeft in een formele raadsvergadering is er dus GEEN sprake van “het eens zijn” met een herindelingsontwerp over herindeling met welke gemeente dan ook, niet als het gaat om een reguliere herindeling en niet als het gaat om de zogenaamde lichte samenvoeging.

Ad4. U heeft in uw ontwerp de legitimatie van de annexatie van Haren door Groningen trachten te onderbouwen met diverse rapporten. U heeft daarbij de focus gelegd op de financiële situatie in de gemeente Haren. Haren zou financieel op de rand van de afgrond staan en daardoor niet meer als zelfstandige gemeente kunnen functioneren. U heeft echter verzuimd het COELO rapport op te nemen en te duiden, hierin wordt duidelijk gemaakt dat de financiën van Haren geen noodzaak zijn om te gaan herindelen.

U heeft inhoudelijk niet gereageerd op het plan ‘Beterr Haren’ dat door Raad, college, organisatie en inwoners in zeer korte tijd is gerealiseerd en volgens Coelo zeker kans van slagen heeft.

Hierdoor doet u Haren onrecht aan! Er is geen probleem dat alleen door herindeling kan worden opgelost, u heeft alleen nimmer naar een andere oplossing gezocht! U stelt dat Haren haar taken niet aan kan, maar dat wordt in geen enkel rapport onderschreven. U negeert het feit dat Haren, volgens de rapporten, op de goede weg is wat betreft de financiën. En dat terwijl u als toezichthouder nog nooit heeft aangegeven dat u onze financiën zorgelijk vond; sterker nog: Haren kreeg elk jaar een goed cijfer van de provincie in het kader van het IBT. Samen met “Beter Haren” is Haren mijns inziens uitstekend in staat haar wettelijke taken uit te voeren. Alle andere taken zijn zaak van de Gemeenteraad van Haren en niet van de provincie. Er is nog geen wetsontwerp, laat staan een wet. Tot die tijd is Haren autonoom. U heeft nergens in uw herindelingsontwerp aangegeven wat Haren beter wordt van een herindeling. U heeft verzuimd in het ontwerp vergelijkingen op te nemen, terwijl u de Raad van Haren zowel mondeling als schriftelijk heeft toegezegd dat zij in staat zou worden gesteld, middels vergelijkingen in dit ontwerp, een juiste keuze voor de inwoners van Haren te kunnen maken. U geeft nergens aan wat Haren beter wordt van een herindeling in vergelijking van wat Haren nu al heeft. U toont nergens aan dat de noodzaak voor een herindeling aanwezig is.

Bovenstaande argumentatie staaft de stelling dat uw herindelingsontwerp op onjuiste gronden is gebaseerd.

Ik ben tegen dit herindelingsontwerp.

Ik ben tegen herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer

Haren,

Mariska J. Sloot- Hohe