Wethouder Mathilde Stiekema: “Begroting 2017 is klaar én sluitend” – lees meer…

Door: Redactie

Wethouder financiën Mathilde Stiekema had geen beter moment kunnen kiezen met haar mededeling dat ze de begroting voor 2017 rond heeft. Vrijwel op hetzelfde moment dat zij dit openbaarde werd in het provinciehuis door GS het besluit genomen dat Haren nog wat meer onder financieel toezicht zal worden gesteld. Zie elders op deze pagina.

Stiekema lacht tevreden als ze zegt: “We hebben de begroting rond en daarin hebben we ook de taakstelling van ombuigingen voor het eerste jaar keurig gehaald.” Ze wil nog geen details geven, want de raad is nog niet op de hoogte. In november wordt de begroting onderwerp van de algemene beschouwingen in de raadszaal. Volgens Stiekema heeft het lange avonden werk gekost om de begroting uit te pluizen, zoekend naar posten die konden worden geschrapt of ‘gekaasschaafd’. Opmerkelijk genoeg voorspelt Stiekema: “Ik denk dat zowel burgers als raad hier erg blij mee zullen zijn en dat niemand echt pijn hoeft te lijden door de ombuigingen.” Ze zegt dat in haar nieuwe begroting is gekozen voor lastenverhoging voor de burgers en anderzijds schrappen in kostenposten. Naar verwachting zal in 2017 rond 800.000 euro worden bezuinigd, als opstap naar de jaarlijkse verhoging van bezuinigingen naar bijna 3 miljoen in 2023.

De mededelingen van Stiekema zijn bijna te mooi om waar te zijn, maar verifiëren kan nu nog niet. Ze geeft niets prijs. Haar optimisme kan een wapen zijn in de opiniestrijd rond de herindeling. Een tevreden wethouder die zegt dat de financiën op orde zijn zonder al te pijnlijke ingrepen maakt een goede indruk in een tijd dat mensen pleiten voor herindeling wegens (onder andere) de zwakke financiële positie. In november zal blijken of Stiekema haar woorden kan waarmaken.

Wethouder M. Stiekema