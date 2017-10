Wethouder Michiel Verbeek: “CDA provincie misleidt Den Haag”

Door: Redactie

In een motie van het CDA in de Provinciale Staten (18 oktober) stelde de fractie dat de gemeente Haren voorstander is van een ‘lichte samenvoeging’ met Groningen en Ten Boer. De motie vroeg om dit aan de beslissers in Den Haag te laten weten, opdat die wellicht alsnog afzien van een ‘harde fusie’ waarbij alle gemeenten eerst moeten worden opgeheven. Michiel Verbeek stelt dat met deze tekst De Haag wederom op het verkeerde been wordt gezet.Hij zegt: “Dit is pertinent onjuist. Het college van Haren is niet akkoord met de lichte samenvoeging. Is in meerdere brieven bevestigd. Er is hier sprake van misleiding.”

Ronald Knegt, indiener van de aangenomen motie namens CDA en SP

Wat is hier aan de hand? Haren is tegen iedere vorm van fusie. Mocht zij, met het mes op de keel, door Den Haag tóch worden gedwongen te fuseren, dan zou men op dat moment kiezen voor een ‘lichte samenvoeging’ in plaats van ‘harde fusie’. Echter in de motie gaat die nuance verloren en wordt gesuggereerd dat Haren akkoord gaat met de fusie. Verbeek: “Zowel de gedeputeerde als de Commissaris van de Koning, die bij het debat aanwezig waren, weten heel goed dat dit niet klopt. Het CDA statenlid denkt zich te baseren op verslagen van het open overleg dat in de zomer van 2016 is gevoerd. Maar het CDA statenlid vergist zich schromelijk en heeft niet goed gelezen. In het verslag van 19 juli 2016 staan twee teksten die hier mee te maken hebben:

(1) Het college van Haren heeft vragen over de notitie over de reguliere en de lichte samenvoeging en de twee voorwaarden, die de minister daaraan stelt. Op een bepaald moment moeten de drie gemeenteraden instemmen met de toepassing van de lichte samenvoeging.

(2) Het college van Haren heeft vanuit inhoudelijk oogpunt begrip voor het voorstel van de lichte samenvoeging. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel tot herindeling, kan het college zich goed vinden in deze gedachte.

Dus eerst besluitvorming in het Parlement, en dan pas spreken over de wijze van uitvoering”.



MISLEIDEND

Verbeek denkt dat dit woordenspel is bedoeld om de beslissers in De Haag de indruk te geven dat Haren klaar is voor een fusie. ‘Misleiding’, noemt hij het. Het college is volgens hem verbolgen en wil nu in direct contact treden met de Kamercommissie om te zeggen hoe het volgens hem zit. Verbeek: “Het college van Haren is zeer verbolgen over de motie van Provinciale Staten. Maandag 23 oktober 2017 heeft het college van Haren de Vaste Kamercommissie van BZK uitgenodigd voor een werkbezoek in Haren. Dan krijgen de Kamerleden de juiste informatie. In de brief is het college ingegaan op de motie in Provinciale Staten. In de brief is de volgende passage opgenomen: Woensdag 18 oktober 2017 heeft er een interpellatiedebat plaatsgevonden in Provinciale Staten van Groningen over de consequentie van het niet doorgaan van de lichte samenvoeging. Tijdens dit debat is een motie aangenomen op volstrekte onjuiste gronden. In de motie staat dat het college van Haren heeft ingestemd met de lichte samenvoeging. Dat is pertinent onjuist en grenst aan bewuste misleiding.”

Voor dummies

Om dit politieke spel te begrijpen moeten we misschien het voorbeeld naar een huiselijker sfeer trekken. Pieter wil niet eten. Patrick dwingt hem te eten en geeft hem uit beleefdheid de keuze uit wortels en snijbonen. Pieter denkt: ‘Als men mij met het pistool op de borst dwingt te eten, laat ik dan maar wortels kiezen’. Fractievoorzitter Ronald Knegt van het CDA verklaart vervolgens dat Pieter ‘honger had en graag wortels wilde eten’. In dit voorbeeld voor politieke dummies staat ‘Pieter’ voor Haren, en ‘Patrick’ voor de provincie Groningen. Wethouder Verbeek verklaart nu dat Pieter helemaal geen honger had.

Gewraakte tekst in de motie….