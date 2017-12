Wethouder Michiel Verbeek reageert op crisis in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek had niet verwacht dat zijn collega Mariska Sloot (GVH) vandaag zou opstappen. “Nu nog niet”, zegt hij. “Ze heeft wel eens gezegd op te zullen stappen als de Tweede Kamer de herindeling zou goedkeuren, maar daarvan is nog helemaal geen sprake.” Volgens Verbeek was ook wethouder Mathilde Stiekema (CDA) verrast door de actie van Sloot.

Verbeek vindt dat Mariska Sloot met haar vertrek laat zien dat ze niet erg verantwoord omgaat met de hogere belangen van de gemeente Haren. Hij zegt: “Natuurlijk delen wij de opvatting dat Haren niet moet fuseren met Groningen. Wij knokken voor onze zelfstandigheid. Maar tegelijk moeten wij op een verantwoorde manier omgaan met de belangen van Haren. De kans is reëel dat het tot een fusie komt en als Groningen en Ten Boer zich daarop willen voorbereiden vind ik dat logisch. En als ze daarvoor informatie nodig hebben van Haren: prima. Daarmee overtreden we geen enkele regel en houden we ons aan de afspraak die staat in de motie van 2016. In die motie staat dat wij niet meewerken aan herindeling. Maar er staat nergens dat we een contactverbod hebben met Groningers en dat we geen vragen mogen beantwoorden.” Voor de liefhebbers staat de letterlijke tekst van de motie onderaan dit artikel.

Sleutelzin in de motie van 5 september 2016

De belangrijkste zin uit de genoemde motie is:

Verzoekt het college:

– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;

– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering

van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan.

De fractie van GVH vindt dat de contacten tussen Haren en de werkgroepen van Groningen en Ten Boer haaks staan op deze zinsnede.

GVH negeert opdracht van de raad

Verbeek gaat nog een stap verder. Hij zegt dat GVH een afspraak met de gemeenteraad van november negeert. Verbeek: “De raad heeft ons toen opgedragen te onderzoeken welke onderwerpen tóch moeten worden voorbereid, de zogenaamde ‘kritische paden’. Dat zijn onderwerpen die niet kunnen wachten tot een besluit van de Tweede Kamer. Denk aan ICT en personeelsbeleid. Het is niet meer dan verantwoord besturen als je die onderwerpen ter hand neemt. Je moet voorkomen dat je bij de onverhoopte fusie opeens problemen hebt met ICT en medewerkers, dat mag je Haren niet aandoen, vinden we. Door zo principieel vast te houden aan een soort contactverbod dien je geen enkel belang.” Verbeek vindt dat zijn handelswijze allerminst wil zeggen dat het college opschuift naar ‘fusie’. “Daar is geen sprake van”, zegt hij. “Wij zijn tegen fusie.”

GVH ondergraaft haar doelstelling

De bestuurscrisis die nu door GVH is ontstaan, zal volgens Verbeek nadelige gevolgen hebben voor het thema waar het ook juist GVH om gaat: voorkomen van de fusie met Groningen/Ten Boer. “Ik denk dat Haren door deze problemen niet echt te boek zal staan als een stabiel bestuur. Door deze actie is fusie waarschijnlijk dichterbij gekomen in plaats van verder weg.”

Komt er een nieuwe wethouder?

Donderdag is er een ingelast beraad van B en W, dat al was gepland, maar dat nu waarschijnlijk zal gaan over de vraag wat er moet gebeuren met de vrijgekomen wethouderspost. Verbeek heeft daar wel een idee over: “Wat mij betreft moeten we Haren niet op kosten jagen, we kunnen beter de portefeuille van Mariska Sloot verdelen onder de twee overgebleven wethouders en de burgemeester. Dat moet kunnen. We gaan dan verder met het besturen van Haren zolang dat van ons wordt gevraagd.”

Analyse

Nu de Harense raad opnieuw is gerangschikt, ontstaat de malle situatie dat de oppositie (10) opeens groter is dan de coalitie (7). Maar de oppositie zal op het thema ‘fusie’ geen vuist kunnen maken, omdat GVH, D66 en CDA nog steeds tegen de fusie zijn en daarin dus sterker staan. GL, CU, VVD en PvdA blijven vóór fusie.

Helemaal vreemd kan het worden als een partij op het idee komt om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de restanten van het college. In theorie zouden de oude oppositiepartijen dat kunnen doen (7), omdat zij geen vertrouwen hebben in deze ‘restanten’ van de macht. Als GVH (3) zich als nieuwe oppositiepartij zou aansluiten bij zo’n motie (met een heel andere reden, namelijk de werkgroepenkwestie), dan is de chaos niet meer te overzien. Dan zou het college met 10 tegen 7 worden weggestuurd en is Haren een compleet stuurloos schip.

De tijd zal het leren. Een rustige kerst wordt het niet in Haren.

TEKST MOTIE 5 SEPTEMBER 2016

Motie: volledige inzet op spoor 1: Beter Haren en ombuigingsoperatie

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 5 september 2016,

besprekende het rapport van het COELO,

Constaterende dat:

– Gedeputeerde Staten van Groningen op 30 maart 2016 de gemeente Haren de

mogelijkheid gaf de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen en op

basis daarvan zelf de keuze te maken voor zelfstandigheid of herindeling;

– De gemeenteraad in juni 2016 (opnieuw) heeft gekozen de zelfstandige status te

continueren en de in het rapport van B&A gesignaleerde problemen op te lossen door

uitvoering van het plan Beterr Haren en de op 21 juni vastgestelde financiële

ombuigingsoperatie door te voeren;

– Gedeputeerde Staten van Groningen op 28 juni 2016 toch hebben besloten op basis van

artikel 8 van de wet arhi een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer;

– Gedeputeerde Staten daarbij hebben aangegeven dat dit besluit genomen is op basis van

feiten ‘die een zelfstandige toekomst voor Haren ingewikkeld maken.’ Met name werd

getwijfeld aan de financiële houdbaarheid van de gemeente Haren (brief 28 juni 2016)*;

– Gedeputeerde Staten deze ‘feiten’ niet inhoudelijk hebben gemotiveerd in enig document,

door GS opgesteld en gericht aan het gemeentebestuur van Haren;

– Gedeputeerde Staten ook het ombuigingsplan van 21 juni 2016 niet gedocumenteerd

hebben betrokken bij hun afwegingen;

– De gemeente Haren onder protest heeft meegewerkt aan de samenstelling van het

herindelingsontwerp, onder de naam spoor 2;

– Dit herindelingsontwerp zich thans in de afrondingsfase bevindt;

– Het COELO in het rapport ‘Financiële positie Haren’ heeft aangetoond dat de

ombuigingsplannen die de raad op 21 juni vaststelde een afdoende oplossing zijn voor de

financiële problemen van Haren;

– Het COELO constateert dat er financieel geen acuut probleem is in Haren;

– Het COELO constateert dat de situatie in Haren niet uitzonderlijk is en dat er geen sprake is

van structurele niet-beinvloedbare sociaal-economische omstandigheden;

– Artikel 8 van de wet arhi volgens het bijpassende beleidskader alleen kan worden

toegepast als er een urgent probleem is, dat alleen opgelost kan worden met een

herindeling;

Overwegende dat:

– Ingewikkeld iets anders is dan onmogelijk;

– De gemeenteraad op 15 juni 2016 en op 21 juni hebben vastgesteld dat met uitvoering van

het plan Beterr Haren en het ombuigingsplan de door B&A gesignaleerde problemen kunnen

worden opgelost en dat daarmee volledig aan de voorwaarden van GS van 30 maart 2016 is

voldaan;

– Het COELO bevestigt dat het gepresenteerde ombuigingsplan financieel een afdoende

oplossing biedt;

– Het COELO stelt dat herindeling voor het oplossen van financiële problemen in Haren niet

het juiste middel is;

– Het COELO-rapport concludeert dat er in Haren geen acuut financieel probleem is;

– Het werken aan twee sporen een groot beslag legt op de inzet van ambtelijke en

bestuurlijke capaciteit;

Verzoekt het college:

– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;

– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering

van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;

– Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief hiervan in kennis te stellen;

– Gedeputeerde Staten te verzoeken op basis van het rapport Beterr Haren, het

ombuigingsplan van 21 juni en het COELO-rapport en de besluitvorming van de

gemeenteraad de artikel 8 wet arhi-procedure te stoppen;

– Gedeputeerde Staten van Groningen te berichten dat, ingeval het herindelingsontwerp

Groningen, Haren en Ten Boer toch in procedure wordt gebracht, de gemeenteraad van

Haren de wettelijke termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend – zijnde drie

maanden – niet wenst te bekorten;

– Geen onomkeerbare stappen te zetten wat betreft samenwerkingsverbanden, zonder die

tevoren aan de gemeenteraad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van

D66

GVH

CDA