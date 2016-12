Wethouder Michiel Verbeek: “Wetsontwerp over fusie zal waarschijnlijk hamerstuk zijn”

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek (D66) is merkbaar aangeslagen nu de rechter zich niet wil uitspreken over het fusieproces. Dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar op zijn eigen opiniesite www.michielverbeek.nl valt tussen de regels door te lezen dat hij de moed enigszins aan het verliezen is. Vandaag vonniste de rechtbank eigenlijk niet, maar stelde dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de provincie en dat ingrijpen in het politieke fusieproces in Haren geen zaak voor de rechter is.

Verbeek (archieffoto) analyseert de houding van de rechtbank en vertelt op zijn website wat de vervolgstappen zullen zijn. Daarbij tekent hij o.a. aan: “Haren kan het zelfstandig, maar dat betekent niet dat de herindeling afgewend kan worden”. Hij schetst verder het beeld van Provinciale Staten die volgens hem nu al bezig zijn de vele zienswijzen te negeren en in te stemmen met het herindelingsontwerp. Verbeek: “Er is een grote meerderheid in Provinciale Staten die ongeacht de zienswijzen hun oordeel al klaar hebben. Statenleden doen daar niet geheimzinnig over. Het is wel weer een dreun voor de democratie als leden van Provinciale Staten roepen dat ongeacht de zienswijzen Gedeputeerde Staten gesteund wordt in de poging om Haren bij Groningen en Ten Boer te voegen.” Over de kans dat Den Haag redding brengt is Verbeek allerminst hoopvol. Hij zegt: “Het Herindelingsadvies gaat zeer waarschijnlijk ongeschonden naar de minister. Die gaat aan de slag met een wetsontwerp. Misschien is Ronald Plasterk daar op verzoek van de provincie al mee bezig. De minister stuurt vervolgens het wetsontwerp naar de ministerraad. Daar zal het zeer waarschijnlijk een hamerstuk zijn.”

De toonzetting van Verbeeks betoog is bijna fatalistisch te noemen. Hij is er (net als de coalitie) nog steeds rotsvast van overtuigd dat Haren zelfstandig kan blijven bestaan en dat het spel rond de herindeling door de provincie niet fair wordt gespeeld. De afzijdigheid van de rechter (die zich niet wil mengen in het politieke proces) doet daar niets aan af, maar wordt door Michiel Verbeek wel gezien als een nieuwe nederlaag in de strijd voor (in zijn ogen) een goede zaak.

Opvallend genoeg wil coalitiepartij D66 inhoudelijk niet reageren op het standpunt van de rechtbank. Fractievoorzitter Marjan Bachman (foto) zegt: “D66 heeft zich vooraf niet uitgelaten over het kort geding en doet dat nu ook niet. Als politiek houden we ons buiten zaken die in de rechtszaal plaatsvinden.”

Hieronder de integrale tekst van Michiel Verbeek op www.michielverbeek.nl op 2 december 2016.

De Kort Geding rechter heeft alle vorderingen van het Burgercomité op de provincie Groningen afgewezen. Dat was niet onverwacht, maar jammer dat de rechter niet iets inhoudelijks heeft gezegd over de werkwijze van de provincie.

De Kort Geding rechter heeft geen rechtsmiddelen, omdat de Arhi-procedure een wetgevingsproces is. Wel of niet onrechtmatig handelen van de provincie kan alleen beoordeeld worden in het kader van de Wet Arhi, volgens de rechter. In dit conflict zullen de Tweede- en Eerste Kamer echter scheidsrechter moeten zijn. Het vaststellen van wetten is opgedragen aan de regering en het Parlement. Artikel 120 van de Grondwet verbiedt de rechter de grondwettigheid van wetten te beoordelen.

Hoe nu verder?

Met de uitspraak van de Kort Gedingrechter is niet veel veranderd. Het herindelingsontwerp van de provincie Groningen ligt er. Burgers en maatschappelijke organisaties hebben zienswijzen (waarschijnlijk zo’n 1000) ingediend. De gemeenteraad van Haren heeft een zienswijze klaarliggen. Deze zal voor 13 december 2016 worden ingediend. De gemeenteraad heeft een kleine maand meer tijd gekregen van de wetgever. Begin februari zal Provinciale Staten het Herindelingsadvies bespreken. Er is een grote meerderheid in Provinciale Staten die ongeacht de zienswijzen hun oordeel al klaar hebben. Statenleden doen daar niet geheimzinnig over. Het is wel weer een dreun voor de democratie als leden van Provinciale Staten roepen dat ongeacht de zienswijzen Gedeputeerde Staten gesteund wordt in de poging om Haren bij Groningen en Ten Boer te voegen. Het Herindelingsadvies gaat zeer waarschijnlijk ongeschonden naar de minister. Die gaat aan de slag met een wetsontwerp. Misschien is Ronald Plasterk daar op verzoek van de provincie al mee bezig. De minister stuurt vervolgens het wetsontwerp naar de ministerraad. Daar zal het zeer waarschijnlijk een hamerstuk zijn. Dan gaat het wetsontwerp naar de Raad van State voor advies. Je mag ervan uitgaan dat die wel zeer serieus naar alle documenten en argumenten gaan kijken. Als het de voorstanders van herindeling meezit dan zal de nieuwe Tweede Kamer (na de verkiezingen van maart 2017) eind 2017 of begin 2018 het wetsontwerp behandelen. Tegen die tijd zal de lobby van alle partijen op volle toeren draaien.

Wat gebeurt er met de bestuursovereenkomst tussen Groningen en Ten Boer?

Groningen en Ten Boer zijn bezig met het maken van afspraken over allerlei onderwerpen, zoals het dorpenbeleid, inrichting overgangsgebied van stad naar dorp, de voorzieningen, plaatsen van personeel in de Groningse organisatie enz. De gemeente Haren heeft ervoor gekozen om te knokken voor de zelfstandigheid en dan kan je niet tegelijkertijd de herindeling voorbereiden. Daarom heeft de provincie Groningen Marga Kool gevraagd om de belangen van Haren en de Harenaars aan tafel bij Groningen en Ten Boer te behartigen. Individuele Harenaars en diverse organisaties hebben contact gezocht met Marga Kool en haar van informatie voorzien. Gelukkig staan alle belangrijke wensen van Haren allang op papier. Ik ga ervan uit dat de gemeente Groningen daar heel serieus mee om zal gaan. De uitkomsten van de besprekingen zullen zeer waarschijnlijk opgenomen worden in het herindelingsadvies.

Haren kan het zelfstandig, maar dat betekent niet dat de herindeling afgewend kan worden

Haren heeft nooit in de gevarenzone gezeten en zal er ook niet in komen! Haren kan alle wettelijke- en de taken op basis van eigen ambities gekozen aan. De meerjarenbegroting 2017-2020 laat zien dat Haren binnen een paar jaar financieel weer een van de sterkste gemeenten van de provincie zal zijn. Dat is het probleem niet. De provincie Groningen wil Haren graag herindelen, omdat de hele provincie heringedeeld wordt. Een afvaller kan de andere herindelingen nadelig beïnvloeden. En een herindeling nu is een gouden kans voor de gemeente Groningen. De uitbreiding van grondgebied is aantrekkelijk. De woon- en leefmilieu’s in Haren zijn voor Groningen aanvullend en daardoor zeer aantrekkelijk. De stad Groningen wordt er daardoor een completere stad. Groningen ziet graag de Harenaars meedenken over Groningse kwesties en een aantal voorzieningen in Haren (internationale school, mooie veilige groene woonmilieu’s, onderwijs, sport- en zorgvoorzieningen, de Hortus en het Paterswoldse Meer) passen heel goed in de marketing van Groningen. En dat is weer interessant ter promotie van economische aantrekkingskracht van Groningen op grote bedrijven.

Wat gebeurt er in 2017 tot de behandeling in de Tweede Kamer?

Richting Provinciale Staten zal er niet veel gebeuren, omdat de coalitiepartijen en de twee grootste oppositiepartijen al aangeven hebben wat ze gaan doen. Ik hoop dat we in 2017 met inhoudelijke zaken aan de slag kunnen en zonder problemen kunnen samenwerken met Groningen en andere gemeenten in de provincie. Laten we het herindelingsdossier even laten rusten tot dat het bij de Tweede Kamer in behandeling komt. Dan kunnen we nu even weer inhoudelijk aan de slag.

Oog TV heeft ruim aandacht besteed aan de uitspraak van de rechter en de consequenties: https://www.youtube.com/watch?v=_08yGmUx1cw

Michiel Verbeek, 2 december 2016