Wethouder pareert aantijgingen Torion

Nieuws:

Wethouder Michiel Verbeek had de aanval van Torion niet zien aankomen. Dat zegt hij in reactie op de brandbrief die op zijn deurmat viel deze week. Torion bijt in de brief hard van zich af en eist dat de voorgenomen bezuiniging van 100.000 euro in 2018 niet doorgaat. Men stapt zelfs naar de rechter. Meer informatie hier

In grote lijn zegt Torion dat de gemeente met een botte bijl een bezuiniging oplegt, die haar de kop kan kosten. Op zijn minst zal de ingreep leiden tot afbraak van het takenpakket op het gebied van welzijn en WMO, waartoe de gemeente wettelijk verplicht is. Voorts zegt Torion dat de wethouder zijn toezegging niet nakomt en niet constructief helpt met het bedenken van een manier om de bezuiniging te overleven. Verbeek zegt: “Ik ben zeer verrast over de brief. We zijn al enige tijd in goed overleg met Torion over de dienstverlening in 2018 en de bezuiniging.

Wij hebben altijd tegen Torion gezegd dat we uiteindelijk via de inhoud zullen aangeven wat we wel willen afnemen en wat niet. In de gesprekken hebben we ook aangegeven dat de taken van Torion niet perse door één organisatie uitgevoerd hoeven te worden. Het gaat om functies en minder om organisaties. Er zijn steeds meer burgerinitiatieven of andere maatschappelijke organisaties die bepaalde taken ook heel goed kunnen uitvoeren. De functies bij Torion moeten daarin ‘mee bewegen’.”

Volgens Torion moet er al in 2018 worden bezuinigd en laat Haren haar aan haar lot over. Verbeek bestrijdt dat: “Er spelen een aantal elementen een rol bij het bepalen van de toekomst van Torion, die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dat moet eerst gebeuren. Daarom waren wij in gesprek met Torion over de overbrugging van 2018. Een optie is dan dat een deel van de bezuiniging met een jaar moet worden opgeschoven. Het tekort dat dan ontstaat in de begroting van 2018 moeten we dan wel in het budget van het sociaal domein opvangen. Zo hebben we binnen het college en de raad afspraken gemaakt over de financiële huishouding van de gemeente. Daar moet een oplossing te vinden zijn.” Kortom: hoezo laten we Torion bungelen, lijkt de wethouder te zeggen.

Verbeek vindt dat Torion ten onrechte zegt dat de aankomende herindeling de oorzaak is dat de fusie tussen Torion en Tinten is afgeketst. Verbeek: “Het afketsen van Tinten als fusiepartner komt natuurlijk niet alleen door de dreigende herindeling. Die was toen ook al bekend. Torion was niet enthousiast genoeg over het aanbod van Tinten.”

Monopolypositie Torion ter discussie

Wethouder Verbeek voelt zich door de openbare brief nu geroepen om de aantijgingen te pareren. Hij geeft een inkijkje in zijn visie op de rol van Torion, die nu hofleverancier is voor welzijnsdiensten in de gemeente Haren. Verbeek lijkt af te willen van dat principe en ook andere partijen te willen betrekken bij de dienstverlening. Verbeek: “In ons denken over de toekomst van de organisatie van het sociaal domein komt ook de gedachte naar voren om de dorpshuizen meer te betrekken. Daarmee kan de interne organisatie van de dorpshuizen misschien ook versterkt worden.” Hij wijst er voorts op dat het ‘loket’ van Torion door een deel van de burgers nog niet wordt begrepen. “De huidige informatievoorziening over het sociaal domein is niet optimaal. Voor veel mensen is de gang naar het gemeentehuis lang niet altijd makkelijk. De gang naar Torion voor informatie is voor een deel van onze inwoners logisch, maar voor ander deel niet. De digitale informatievoorziening is verbeterd met www.harenhelpt.nl, maar we willen meer. Een centrale informatieplek is een interessante gedachte. Dan denken we aan ’t Clockhuys. Maar de positie van ’t Clockhuys wordt pas bepaald na de plannen van de initiatiefgroep. Bij de informatievoorziening is ook de rol van de bibliotheek interessant. Zij zijn van oudsher goed in informatievoorziening en zij oriënteren zich op nieuwe taken in het publieke domein.”

Samenvattend zegt hij: “Belangrijke elementen voor de toekomst van Torion zijn: toekomst van ’t Clockhuys, hoe betrekken we de dorpshuizen beter bij de hele infrastructuur van het sociaal domein, de plek van het CJG in de infrastructuur van het sociaal domein, wat kan De Hub* betekenen voor opvang statushouders en hoe richten we de informatievoorziening in? We hebben inmiddels overleg gepland met het bestuur van Torion. We hadden graag in alle rust een eindplaatje voorbereid voor de bespreking van de begroting 2018 in november.”

*Hub is een project in worden in oude gebouwen van Beatrixoord, waar onder andere statushouders en mensen met bepaalde problematiek kunnen wonen. Dat is een particulier initiatief.