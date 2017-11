Wethouder signaleert een ‘verwoestend geloof in herindeling’ – lees meer…

Door: Redactie

Geen echt nieuwe ontwikkelingen in het dossier herindeling Haren/Groningen/Ten Boer deze week, maar wel weer schermutselingen tussen voor- en tegenstanders. De knop fusie-ja-of-nee ligt al een poos in Den Haag, maar in Haren ijlt het schisma na.

‘Verwoestend’

Wethouder Michiel Verbeek (fusie-nee-wethouder) van Haren schrijft zijn frustraties van zich af op zijn opinie-website michielverbeek.nl en daar snijdt hij naast de fusie nog 1001 andere thema’s aan. Maar deze week spreekt hij wel over een ‘verwoestend geloof in herindeling’. Hij zegt contacten te hebben met gemeenten in Limburg en Zuid-Holland, waar vergelijkbare onderwerpen spelen. Verbeek: “Wij denken in Haren dat wij slecht behandeld worden door de provincie, maar in Limburg is het nog een graatje erger en in Zuid-Holland is ook alle redelijkheid ver te zoeken. Er ontstaat zo langzamerhand een opmerkelijk patroon in het optreden van provincies. Er lijkt een soort onzichtbare hand van de herindeling door het land te gaan. De rede is weg, het geloof viert hoogtij en die vergt een onversneden tunnelvisie. En Haagse politici maar lippendienst bewijzen aan ontevreden en onbegrepen burgers. In alle drie de herindelingen worden burgers geschoffeerd en aan de kant gezet.”

‘Haren wordt kort gehouden en krijgt daarna de verwijten’

Wethouder Mariska Sloot (GVH) zegt dat veel aantijgen aan het adres van Haren onterecht zijn en bedoeld om de Harense weerstand te breken. Zij noemt twee voorbeelden. Als Haren wordt verweten dat zij haar omgevingsplan niet op orde krijgt, heeft dat te maken met het feit dat Haren vrijwel geen vrijheid meer heeft om daarin financieel te investeren, omdat Haren onder toezicht staat van de provincie. Die provincie veroorzaakt daarmee in haar ogen de verzwakking van de Harense slagkracht en voert die verzwakking vervolgens aan als argument voor een fusie. Zoiets speelt ook op het gebied van personeelsbeleid. Er zijn ambtenaren die de onzekerheid niet langer verdragen en de gemeente verlaten. Maar die onzekerheid wordt in haar ogen niet veroorzaakt door de gemeente zelf, maar door de fusie die haar wordt opgedrongen. En dan volgt het verwijt dat de stootkracht van het ambtelijk apparaat te wensen overlaat.

In het NRC staat deze week een uitgebreid opiniestuk van Frank Ankersmit en Dirk Herman over Haren. Er wordt gewag gemaakt van het aanhoudende verzet van deze gemeente tegen een fusie met Groningen en Ten Boer. Het artikel is één van meerdere de afgelopen periode in landelijke media. Project X bracht Haren in één avond op de voorpagina’s, de fusie lijkt een langere aanloop nodig te hebben. Maar Haren wordt wel een voorbeeld van een moeizaam fusieproces, dat in bestuurlijk Nederland nog vaak aangehaald zal worden.

Medewerkers willen gesprekken met Groningen

Ronduit bezorgd zijn medewerkers van de gemeente Haren. Vanavond meldt RTV Noord dat er een brief is gezonden van de OR van Haren aan de raad. In de brief zeggen de ambtenaren dat zij willen dat Haren tóch in gesprek gaat met Groningen en Ten Boer, ook al is nog niet zeker dat de fusie doorgaat. Zij vinden dat er snel duidelijkheid moet komen, want als de fusie op 1 januari 2019 moet ingaan, zal er nog heel veel werk moeten worden verzet. De tijdsdruk neemt toe en speelt medewerkers parten. En dan is er nog een adviesbureau in De Haag dat door Haren om raad was gevraagd in de patstelling. Dit bureau adviseert ook om met de beoogde fusiepartners in gesprek te gaan om alvast zaken te gaan voorbereiden. Als het eenmaal 2018 is kan Haren niet langer vertragen, meent het bureau. Dit staat los van het feit dat de Tweede Kamer volgende zomer alsnog de stekker uit het proces zou kunnen trekken. Wethouder Michiel Verbeek laat aan RTV Noord weten zich door niemand te laten opleggen dat er met Groningen overlegd moet gaan worden.

Zoals gezegd, het waren schermutselingen en het was wapengekletter. De échte beslissers komen waarschijnlijk in december of januari naar Haren voor een hoorzitting van de vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken. Ze willen horen wat er aan de hand is.