Wethouder: “Verhaal RTV Noord klopt niet. Haren zit niét in werkgroepen” – lees meer…

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek zegt dat het bericht van RTV Noord niet klopt. In dat bericht wordt gesuggereerd dat buiten het zicht van de raad werkgroepen zijn waarin Harense ambtenaren de fusie met Groningen/Ten Boer voorbereiden. Verbeek: “Die zes werkgroepen bestaan wel, maar er zitten geen Harense vertegenwoordigers in. Zo simpel is het.”

Volgens Verbeek hebben Groningen en Ten Boer zes ambtelijke werkgroepen ingesteld om de fusie voor te bereiden. Deze werkgroepen kloppen geregeld aan bij Harense ambtenaren met vragen over de gang van zaken in Haren. Het gaat dan b.v. over personeelsbeleid, financiën en personeelsbeleid. “Wij zijn in Haren fatsoenlijke mensen en geven antwoord op vragen van andere gemeenten, dat vinden we niet zo vreemd. Maar verder gaat dit overleg beslist niet.”

Verbeek zegt dat Haren zich op het gebied van ICT-zaken en personeelsbeleid overigens wél pro-actief wil opstellen. “Je wilt niet dat op 1 januari er een ICT-ramp gebeurt, mocht de fusie onverhoopt wél doorgaan. Daarom vinden we het redelijk om ons op zulke onderwerpen wel voor te bereiden en overleg te voeren met Groningen. Maar dat vind ik passen bij goed beleid. Er bestaat nu eenmaal een kans dat het tot fusie komt.”

Met deze laatste opmerkingen wil Verbeek waarschijnlijk duidelijk maken dat Haren niet met de rug naar de werkelijkheid wil staan. Maar dat Haren ‘in het geniep’ toch een tweesporenbeleid (met overleg met fusiepartners) voert ontkent hij ten stelligste.